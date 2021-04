La diada «alegre» d'un pres polític

Raül Romeva i Bernat Solé, en la signatura de firmes d'aquest divendres al matí Foto: @bernatsole

Hem repetit desenes de vegades que aquest Sant Jordi és especial . Mascaretes, distància social, gel a les mans cada vegada que entrem i sortim d'un lloc, i cues per evitar les aglomeracions a les parades han estat alguns dels trets diferenciadors d'aquesta diada. Però encara hi ha una anomalia afegida en la festa de la cultura d'aquest any: cinc presos polítics signant llibres al centre de Barcelona.Raül Romeva, Jordi Cuixart , Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn han aprofitat el permís penitenciari per signar, durant la diada, els llibres escrits des de la presó. El fet d'haver complert un terç de la condemna permet aquest tipus de permisos. I els presos no els han desaprofitat. La jornada ha començat ben d'hora, quan al voltant de les nou del matí, Romeva, Cuixart, Turull, Rull i Forn han abandonat Lledoners, no sense abans reivindicar l'amnistia, amb una pancarta.Un dels que ha estat més matiner en la signatura ha estat Romeva, exconseller d'Exteriors. El dirigent d'ERC ha arribat prop de dos quarts de deu del matí a la parada de la Llibreria Jaimes, situada al Passeig de Gràcia -entre els carrers Aragó i Consell de Cent-, acompanyat durant tota la diada de l'eurodiputada Diana Riba, la seva parella.Més d'una vintena de persones esperaven Romeva -que ha arribat amb trenta minuts de retard per haver-se confós d'ubicació- i l'han rebut amb una forta ovació. El conseller d'Exteriors en funcions, Bernat Solé, ha saludat Romeva amb una efusiva abraçada. L'exconseller també ha signat el llibre Ubuntu. Una república pel bé comú al seu homòleg.En Jordi, un dels més matinadors en la cua de Passeig de Gràcia, ha vist un Romeva "fort i alegre com sempre". Tot i això, creu que "tota la resta va per dins" i lamenta que continuïn havent-hi presos polítics. El missatge que li ha deixat anar, explica en Jordi, és un agraïment per "fer el que vam demanar" i una disculpa perquè això impliqui "suportar-ne les conseqüències", en referència al seu empresonament.La Marta i l'Helena, que han aprofitat el bon temps per sortir als carrers de Barcelona, han destacat el seu "sentit de l'humor i optimisme", que envegen en la situació en la qual es troba Romeva. "No tothom es podria prendre d'aquesta forma estar a la presó", afirmen.Romeva ha passat el matí en un ambient molt distès. "Ens ha escoltat i hi hem pogut parlar tot el temps que hem volgut", explicava en Josep Maria, un altre dels lectors que s'ha apropat, en aquest cas, a la Llibreria Ona.Per motius vinculats amb la pandèmia, Romeva ha visitat quatre espais de signatura de llibres. El primer, el de la Llibreria Jaimes, era a l'aire obert, i ha fet servir mascareta. La cua ha durat aproximadament mitja hora. A l'FNAC de l'Illa Diagonal, o a Ona Llibres, Romeva estava en un espai tancat, on els autors estaven a dos metres de distància, fet que permetia treure's la mascareta. Al centre comercial de la Diagonal, també hi havia un cristall de seguretat.En la llarga jornada matinal de l'exconseller també hi ha hagut moment per un discurs davant els mitjans de comunicació. Romeva, juntament amb la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha expressat la seva satisfacció per poder celebrar la diada "com ens mereixem". "La cultura torna a ocupar els carrers i això és una magnífica notícia", ha explicat Romeva. L'exconseller ha fet una crida a viure el dia amb la "màxima llibertat", però també amb la "màxima responsabilitat".Romeva també ha opinat sobre el recurs que la Fiscalia ha presentat contra el seu permís: "No té cap altra prioritat que seguir amb la repressió". Per això, diu Romeva, ERC apel·la a la via de la "política i el diàleg". El ministeri públic ha presentat aquest divendres a l’Audiència de Barcelona recursos contra els permisos penitenciaris més recents de Romeva, Junqueras i Turull.Vilalta, al seu torn, ha destacat l'excepcionalitat d'aquest Sant Jordi per la pandèmia i per la "repressió que no s'atura". Per poder trobar una "solució democràtica" al conflicte amb l'Estat, la diputada ha urgit a formar un nou Govern. "Tenir un Govern fort i fer-ho ràpid no és incompatible", ha afirmat Vilalta, en resposta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs Un dia de llibertat per a tots, que hem recuperat els carrers després d'un any. Però també un dia de recuperar llibertats per partida doble, en el cas dels presos polítics. No només per poder passar 24 hores lliures, sinó també per retrobar-se amb tot allò que durant més de tres anys no ha pogut gaudir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor