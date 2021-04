Cuixart demana «generositat» i «altura de mires» als partits en les negociacions per formar Govern

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat "generositat i compromís" i "altura de mires" als partits polítics en les negociacions per formar Govern i ha denunciat la situació de repressió que viu l'independentisme. Per això, ha tornat a demanar l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació per resoldre l'actual conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.Cuixart, en un acte aquest matí davant de la seu d'Òmnium, ha tingut també un record per als exiliats, que són lliures a Europa però no poden tornar a Catalunya per celebrar un dia com avui, Sant Jordi. El president d'Òmnim ha defensat la cultura com "l'acte de generositat" més important que es pot fer com a societat i, en aquest sentit, ha fet una crida a fer que "ho inundi tot".Cuixart ha aprofitat un permís penitenciari de 12 hores per poder celebrar Sant Jordi, una diada central per a una entitat com Òmnium. Visiblement feliç, el seu president ha saludat tots i cadascun dels dirigents polítics que s'han apropat a la seu de l'entitat, des de Junts fins als comuns, passant per ERC i CUP. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, també s'hi ha apropat, igual que el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, i bona part dels consellers.Però no només hi ha hagut espai per als polítics. També representants d'entitats socials, cíviques, i bona part de membres del teixit associatiu català. Per a tots ells Cuixart ha tingut una estona per parlar i, de fet, Òmnium ha muntat un photocall per on han anat desfilant tots els dirigents que s'han apropat al carrer Diputació.Abans de la intervenció final del Cuixart, i mentre el president feia d'amfitrió a tothom qui anava arribant, diverses veus han llegit poemes i versos per reivindicar la cultura, la fi de la repressió i l'amnistia en el marc de Sant Jordi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor