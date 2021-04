El Sant Jordi de les ganes de viure

"És un Sant Jordi estrany, perquè l'ambient encara és una mica trist, però em fa il·lusió sortir a passejar". Qui parla és la Joana, una de les moltes veïnes de Barcelona que avui ha sortit al carrer per comprar roses i llibres o simplement per voltar. Enguany es fa més difícil badar mirant les parades, perquè estan repartides en onze espais de la ciutat amb control d'accés i d'aforament. A dins, només es pot caminar en una direcció.

📖🌹 Ganes de recuperar la "normalitat" per Sant Jordi



El Jordi i la Maria José han triat el passeig de Gràcia per comprar llibres i roses. Asseguren que la diada transmet ganes de tornar a la "normalitat"



Informa @andreumerino https://t.co/otHgSFwSMR pic.twitter.com/AhQTJ0AqaB — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2021

📖🌹 Un Sant Jordi que manté "l'essència"



L'Andrea i la Laia asseguren que tenien moltes ganes de celebrar el Sant Jordi, després d'un 2020 sense diada a l'abril. Asseguren que malgrat les restriccions, enguany la festa manté "l'essència"https://t.co/otHgSFwSMR pic.twitter.com/JCwZnkMdwD — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2021

És el cas del passeig de Gràcia, entre la ronda Sant Pere i el carrer Aragó. Des de les nou del matí la gent s'hi ha anat agrupant i hi ha hagut cues per entrar a l'espai perimetrat. El personal de seguretat anava recordant de tant en tant la necessitat de mantenir la distància i la gent s'ho prenia amb filosofia."Tot el que sigui sortir de casa aquests dies és tremendo. Ho estem vivint amb moltes ganes", deia el Jordi. Passejava al costat de la María José, que avui ha tingut la sensació de recuperar en part la "normalitat". "Tenim ganes que tot torni a ser com era i d'estar més propers entre tots", deia.A la cua també hi havia qui no tenia amb què comparar aquest Sant Jordi atípic. La Laura i l'Alberto viuen el seu primer 23 d'abril a Catalunya, després d'arribar de Salamanca i Palència respectivament, i asseguren que la celebració està a l'altura de les seves expectatives. "Estem súper emocionats, tot i que sigui una mica estrany a causa del Covid", deia ella. "Havíem sentit molt a parlar del Sant Jordi a Barcelona i ara entenem perquè", apuntava ell.Enguany el passeig de Gràcia ha pogut mantenir les parades, però altres espais emblemàtics com la Rambla Catalunya, no. Tampoc la Rambla, on les parades de floristes eren l'única nota de Sant Jordi. L'Andrea i la Laia hi han anat per comprar roses. "L'any passat ens vam quedar amb una sensació estranya", reconeixia l'Andrea, mentre que la Laia insistia que tot i les restriccions "l'essència" de Sant Jordi s'ha pogut mantenir.Sant Jordi ha estat el clau roent on molta gent s'ha agafat per respirar una mica en el context de pandèmia. No ha estat una diada normal, però després de més d'un any de reclusió i restriccions, qualsevol excusa és bona per celebrar el que calgui. Parelles, amics i familiars es feien seva la ciutat amb un punt de dubte davant una diada atípica però amb tota la intenció de celebrar la vida.Qui més qui menys transmetia aquesta il·lusió, tant davant com darrere de les parades. A la plaça Reial l'escriptora i directora de l'Institut Ramon Llull Iolanda Batallé signava exemplars del seu Atreveix-te a fer les coses a la teva manera: La revolució del lideratge de les dones. Ho feia darrere una mampara, per complir amb les restriccions sanitàries. "Una de les primeres persones que ha vingut ha estat la meva professora de literatura", explicava. "Hi ha les mampares, però la gent té moltes ganes d'estar amb els seus", afegia.A la plaça Reial i altres espais com el passeig Lluís Companys les cues eren més reduïdes que al passeig de Gràcia i la gent circulava amb fluïdesa. A simple vista el primer que es veia a la ciutat eren cues, mascaretes, roses i llibres. En el fons, però, el que s'apreciava són les ganes de tornar a viure amb plenitud.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor