Puigdemont carrega contra la via del diàleg amb l'Estat en plena negociació per la investidura

La terrassa del Museu d'Història de Catalunya ha acollit aquest divendres una presentació conjunta dels llibres que han publicat els últims mesos Carles Puigdemont i Jordi Puigneró. L'expresident, connectat telemàticament des de Bèlgica, ha enviat un missatge nítid sobre la confiança que té en la via del diàleg amb l'Estat. "És una constant històrica que els conflictes no es resolen per la via del diàleg, sinó de la confrontació", ha assenyalat Puigdemont en presència de la plana major de Junts i també d'Artur Mas, el seu antecessor a Palau, amb qui no coincidia amb un acte públic des de feia mesos. L'escepticisme amb la via del diàleg arriba en plena negociació entre ERC i Junts per la investidura i després que els republicans i la CUP hagin acordat donar dos anys de marge a la taula de negociació amb l'Estat , un mecanisme que des de Waterloo es veu amb recels.Puigdemont ha assegurat que l'Estat actua com una "paret" i que, per guanyar, l'independentisme ha de recuperar l'actitud de l'1-O. "Tots els països que s'han independentitzat d'Espanya és per la incapacitat de l'Estat d'establir camins de negociació i de reconeixement de l'altre. Tot ens fa pensar, vistos els precedents de l'1-O, l'apliació del 155, les detencions, la sentència del Tribunal Suprem i l'actitud del Tribunal de Comptes, que no canviaran de tàctica. Ens hem de preparar per guanyar com l'1-O, perquè no els va funcionar la paret de sempre", ha assenyalat l'expresident."Hem de trobar la nostra forma per doblegar aquesta paret. No els va agradar, i saben que podem guanyar. Es tracta que en siguem conscients. Quan ens tornem a trobar aquesta paret, més aviat que tard, hem de saber deixar-la enrere per sempre", ha apuntat Puigdemont, que també ha reclamat aprofitar l'oportunitat que suposa que Jordi Turull ja pugui posar rumb a la justícia europea després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi desestimat el seu recurs d'empara contra la condemna per sedició. El TC va prendre la decisió amb dos vots en contra , circumstància rellevant de cara a Estrasburg."Europa és terreny neutral, no és el Bernabéu, perquè els àrbitres no estan comprats", ha apuntat Puigdemont, que ha indicat que el "final" del camí del procés és el reconeixement internacional de la República catalana. "Queda molt camí, i entremig hi ha altres finals", ha apuntat l'eurodiputat de Junts, com ara "acabar amb la cort de repressors" estructurada -segons ell- al voltant de Felip VI.

