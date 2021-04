Alerta estafa: si reps aquest missatge del banc, esborra'l

📣¡ALERTA! #PHISHING



Si recibes un #SMS como este en tu teléfono móvil👉IGNÓRALO Y BÓRRALO



Ni tu cuenta ha sido desactivada ni tienes que poner tus datos personales para verificarla#NoPiques pic.twitter.com/UwJHmQnd5B — Policía Nacional (@policia) April 21, 2021

Les estafes amb el mètode del pshishing estan cada vagada més esteses. Aquest tipus de truc consisteix en suplantar alguna persona o entitat perquè les víctimes obrin un enllaç. A través d'aquest link, els estafadors poden obtenir dades i diners de la persona que l'ha clicat.L'últim episodi d'aquesta estafa és un missatge que es fa passar per Caixabank via SMS. El text assenyala que el compte de la víctima "ha estat desactivat" i demana que l'usuari faci una verificació per recuperar-lo.La Policia Nacional ha detectat aquest sistema i ha avisat a la gent sobre com actuar en cas de rebre el missatge: "Ignora'l i esborra'l", demana. El cos aclareix que "ni el teu compte ha estat desactivat ni has de posar les teves dades personals per verificar-la".

