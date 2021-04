Aragonès respon a Borràs que en els propers dies ja es pot constituir un Govern «fort»

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha respost a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que aquest divendres al matí ha prioritzat un Govern "fort" abans que un executiu "de pressa" que pugui generar "turbulències". En declaracions posteriors a la premsa als Jardins del Palau Robert, amb motiu de la diada de Sant Jordi, Aragonès ha assegurat que el Govern "fort" ja es pot constituir abans que s'acabi l'abril.El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat ha tornat a reclamar a Junts un acord d'investidura "el més aviat possible". Aragonès ha reiterat que no "renunciarà" a les seves responsabilitats, insistint que el Consell per la República no pot tenir més poder de decisió que el Govern Borràs ha explicat que farà la ronda de consultes amb els grups parlamentaris per proposar candidat a la investidura quan hi hagi "senyals" que pugui tirar endavant i no sigui fallida. Així doncs, ha apostat per, de moment, deixar que "madurin" les negociacions. La presidenta del Parlament ha destacat que avui és un Sant Jordi "d'esperança" en el marc d'una "anormalitat sanitària i democràtica".Des de davant de la façana del Parlament, la presidenta del Parlament ha destacat que aquest any se celebra un Sant Jordi "especial" i encara diferent. I ha assenyalat que torna a ser una diada d'anormalitat per la pandèmia i també en un context d'anornmalitat democràtica, perquè continua havent "presos polítics i exiliats". Tot i això, ha volgut subratllar que també és un Sant Jordi "d'esperança"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor