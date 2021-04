Colau fa una crida a gaudir d'una festa de Sant Jordi «més carregada d'esperança que mai»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet una crida aquest divendres a gaudir d'una festa de Sant Jordi "més carregada d'esperança i alegria que mai" després que el 23 d'abril passat fos "traumàtic" amb carrers deserts. En un acte al Palau de la Virreina amb gremis i organitzacions del sector del llibre, ha admès que continua sent una diada "atípica" però "emocionant". Colau ha defensat que la cultura no només és "segura" sinó també una eina "imprescindible". L'escriptor i poeta Pol Guasch ha fet un discurs crític i ha assenyalat que "política institucional i literatura són antònims". "A la literatura no hi ha pactes ni concessions, no es negocia amb el racisme, no es mercadeja amb la persecució de les llengües", ha reblat.Guasch també ha assegurat que l'han convidat "per compensar vuit anys seguits de pregó en castellà" per escenificar una convivència "inexistent". A més, ha afirmat que l'han convidat a parlar perquè és jove i encarna "alguna cosa semblant a la diversitat".Segons ell, en una època de "banalitat política" la literatura és una tasca "humil" de cures i acompanyament. Finalment, el poeta ha afirmat que la seva tasca és "no deixar anar del tot" les paraules que la classe política i econòmica "expropien". "Encara ha d'arribar el text que faci amb el món el que hem estat capaços de fer entre altres llocs a Urquinaona", ha assegurat Guasch."Els llibres, la cultura, els necessitem per fer front a les emergències com la pandèmia o el creixement dels discursos d'odi a casa nostra, però sobretot la necessitem per imaginar més que mai, recuperar el nostre ésser creatiu", ha conclòs Colau en la seva intervenció.Tot i venir d'un any "duríssim", l'alcaldessa ha destacat en positiu que durant el confinament es va llegir més que mai i els veïns i el comerç local es van organitzar per cuidar les llibreries de barri. També ha celebrat que en els darrers mesos han obert noves llibreries a la ciutat i ha tingut un agraïment al sector del llibre, els escriptors i el món de l'edició.Per tot plegat, ha fet una crida a "l'esperança" i l'optimisme "responsable". "La cultura serà necessària", ha expressat. Per últim, l'alcaldessa ha tingut un record pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de qui ha dit és una "barbaritat" que estigui empresonat, així com als altres presos. "Això ha d'acabar", ha sentenciat.Al seu torn, la pregonera de Sant Jordi 2021, Irene Vallejo, també ha cridat a gaudir de la festivitat: "Campen molts dracs, però encara més els llibres errants", ha afirmat.

