Borràs, sobre el nou Govern: «Tots els que ara tenen pressa, després demanaran fortalesa»

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, defensa que és més important prioritzar un Govern "fort i sòlid" abans que un Govern "de pressa". En la seva declaració amb motiu de Sant Jordi, Borràs ha subratllat que "tots els que ara tenen pressa, si passés de manera precipitada i generés alguna turbulència, després demanarien aquesta fortalesa".Borràs ha explicat que farà la ronda de consultes amb els grups parlamentaris per proposar candidat a la investidura quan hi hagi "senyals" que pugui tirar endavant i no sigui fallida. Així doncs, ha apostat per, de moment, deixar que "madurin" les negociacions . La presidenta del Parlament ha destacat que avui és un Sant Jordi "d'esperança" en el marc d'una "anormalitat sanitària i democràtica".

