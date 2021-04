El jutge tomba la petició de la Fiscalia de retirar el cartell de Vox a Madrid

El Jutjat d'Instrucció número 48 de Madrid ha denegat retirar el cartell electoral de Vox en què es compara la pensió d'una jubilada amb el cost que suposadament té per a l'erari públic el manteniment d'un jove migrant sol, segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM).Al cartell, a més, hi apareix un retrat d'una persona aparentment jove encaputxada, amb la cara tapada fins al nas i els ulls pixelats, confrontat amb el d'una dona d'edat avançada.El jutjat denega la mesura que demanava la Fiscalia perquè no veu "ni perill per la demora", és a dir, no hi ha cap perill perquè el cartell segueixi penjat, ni "aparença de bon dret", és a dir, que a primera vista no hi veu un delicte flagrant.Un cop tramitada la mesura cautelar per part del jutjat de diligències, serà el jutjat d'instrucció número 53, òrgan que tramita la causa, el que continuï el procediment instat pel Ministeri Públic per la suposada comissió d'un delicte d'odi, informa el TSJM.

