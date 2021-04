La negociació reforça el lideratge de Jordi Sànchez a les files de Junts

I pensar que teniem la Liz Castro...

Per Anonim 1234 el 25 d'abril de 2021 a les 17:02

... una dona coneguda internacionalment, que va guanyar les eleccions a la presidencia de l'ANC, i encara que la Liz va guanyar les eleccions no la van posar a ella i van posar aquest, que no sap ni parlar en public, i el van posar, saltant-se els resultats de les eleccions, segons van reconeixer ells mateixos, "perqùe és d'esquerres" i els hi feia rabieta que la Liz tingués passaport USA. I així anem. Felicitats a tots.