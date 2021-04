Torna de l'exili l'històric militant d'ETA Joseba Sarrionandia

L'històric exiliat d'ETA, Joseba Sarrionandia, torna de l'exili a Cuba després de gairebé 36 anys des que es va fugar de la presó de Martutene -Euskal Herria- el 7 de juliol de 1985 juntament amb l'exparlamentari d'Herri Batasuna i pres d'ETA Iñaki Pikabea, on complien condemna per pertinença a ETA. Els dos joves van amagar-se als altaveus després d'un concert del cantant Imanol Larzabal celebrat al centre penitenciari d'on van poder escapar-se discretament.Per altra banda, Sarrionandia era -i és- plenament conegut a Euskal Herria per la seva trajectòria literària en la literatura basca, va publicar diversos poemes i contes que van rebre el reconeixament d'alguns premis literaris. Tanmateix, va ser membre destacat de la Reial Acadèmia de la Llengua Basca des d'on va traduir diverses obres literàries a l'euskera.Sarrionandia va mantenir la clandestinitat fins al 2016, quan va fer pública la seva vida a Cuba després d'aconseguir una plaça com a lector en llengua i cultura basca a la Universitat de l'Havana. Conegut amb el pseudònim de "Sarri", va inspirar el grup basc Kortatu en la famosa cançó Sarri, Sarri, que ha contribuït a mantenir viva la seva memòria durant aquests 36 anys d'exili.

