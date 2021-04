ERC i Junts acorden crear cinc espais de coordinació per tota la legislatura

Primer principi d'acord entre ERC i Junt sobre una de les carpetes de les negociacions. Segons diverses fonts consultades, presents a la reunió d'aquest dijous al Parlament, s'ha encarrilat la creació de cinc espais de coordinació per tota la legislatura -per evitar les crisis de l'executiu anterior. Es formaran diversos grups per arranjar la coordinació política i institucional a diferents nivells: una direcció política es reunirà de manera excepcional.Una segona comissió abordarà l'acció al Parlament. En un tercer àmbit es formarà un espai amb actors del Govern, partits i la pròpia cambra per reunir-se cada 15 dies. Un quart grup debatrà l'acció dels grups parlamentaris, i un cinquè espai mantindrà altres espais de debat encara per definir.Segons les mateixes fonts, Junts ha fet aquesta proposta a ERC, i ara els republicans n'han de concretar el retorn. Des de l'equip dels republicans han explicat que els sembla bé l'estructura d'aquests cinc espais de coordinació, de manera que es dona pràcticament per assolit l'acord. Es tractaria, doncs, de la primera carpeta tancada dels dos equips negociadors.Els dos partits han engegat aquest dijous a la tarda al Parlament els equips de treball per fer avançar les negociacions. Avui s'han centrat en la carpeta social i han abordat temes de salut, benestar social, habitatge, joventut i cultura. Hi han participat les diputades Laura Vilagrà (ERC) i Elsa Artadi (Junts) i el secretari general del departament de Salut, Marc Ramentol. En paral·lel també s'ha reunit l'equip negociador habitual sobre l'eix més polític. Els propers dies s'obriran les carpetes sobre economia, territori, medi ambient i emergència climàtica, i per altra banda l'eix més institucional, junt amb justícia i administracions públiques.

