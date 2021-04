El Sindicat de Llogaters reclama «determinació» al Govern per aplicar tots els supòsits de la regulació

La Generalitat ja va anunciar al febrer La Generalitat ja va anunciar al febrer l'obertura de cinc expedients contra els portals immobiliaris Fotocasa.es, Habitaclia.com, Idealista.com, Pisos.com i Yaencontré.com per vulnerar la regulació de lloguers. Ara s'actuarà per primera vegada contra els propietaris. L'anunci de la Generalitat arriba en un moment en què la regulació de lloguers està amenaçada pel Tribunal Constitucional , que va acceptar a tràmit el recurs del PP per tombar-la.

La Generalitat ha iniciat el procediment per aplicar les primeres sancions a propietaris que no respecten la regulació de lloguers. Un pas que arriba set mesos després de l'aprovació de la normativa al Parlament i que per ara ha servit per detectar una trentena de casos amb irregularitats. Totes són referents al fet que els propietaris no s'ajusten a l'índex de preus de la Generalitat. El Sindicat de Llogaters, promotor de la llei, celebra la decisió però reclama més "determinació" al Govern per fer complir tots els supòsits de la regulació, en paraules del seu portaveu Jaime Palomera.Palomera demana "celeritat" a la Generalitat i assenyala altres incompliments recurrents que no s'estan sancionant. Per exemple, l'obligació de no superar el preu de l'anterior contracte, o l'estratègia d'alguns propietaris que afegeixen despeses extres a l'arrendament -com l'import de l'IBI- que no estaven incloses en l'anterior contracte.Tampoc se sanciona la inclusió de l'anomenada "clàusula Berlín" que posa un doble preu al contracte i determina que si la Llei de Regulació de Lloguers cau, el preu del contracte passarà a ser més elevat. Un instrument il·legal que alguns propietaris incorporen als contractes a l'espera del que acabi decidint el Tribunal Constitucional, que ha admès a tràmit el recurs del PP per anul·lar la regulació catalana."Celebrem les sancions però s'haurien d'haver començat a posar fa temps", diu Palomera. "Quan es va instaurar el toc de queda, la Generalitat no va trigar ni 24 hores a posar les primeres multes", argumenta.Després d'haver detectat una trentena d'incompliments, l'Agència de l'Habitatge es posarà en contacte amb els quinze ajuntaments dels municipis on s'han signat els contractes per instar-los a iniciar procediments sancionadors. Si aquests no exerceixen o renuncien a aquesta funció sancionadora, l'Agència de l'Habitatge té previst incoar el procediment de manera subsidiària.Els contractes susceptibles de sanció s'han detectat a Manresa, Sant Boi de Llobregat, Sabadell, Barcelona, Badalona, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Vic, Rubí, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, el Vendrell, Reus i Tarragona. La Generalitat donarà un termini de deu dies als ajuntaments d'aquests municipis per manifestar si exerciran la potestat sancionadora en matèria de contenció de rendes. Les multes als propietaris poden anar de 3.000 a 90.000 euros, segons la gravetat de la infracció.

