El Sant Jordi 2021, en directe

12:04 🌹📖 Accés fluid al passeig Lluís Companys



El passeig Lluís Companys és un dels 11 espais habilitats a Barcelona per s la venda de roses i llibres. S'hi pot circular en les dues direccions i per ara l'accés és fluid



Informa @andreumerinohttps://t.co/otHgSFwSMR pic.twitter.com/iggkrKXTFB — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2021

11:55 📕🌹Olot retorna Sant Jordi a la Garrotxa amb roses i llibres per a tothom



👉La diada del 23 d'abril, que s'ha adaptat a les mesures restrictives per la Covid, se celebra amb bon temps i força afluència de gent; per @xavierborras_ , amb 📸 @MartiAlbesa https://t.co/cEjajId7Ih pic.twitter.com/k4zHdwlrvS — NacióGarrotxa (@NacioGarrotxa) April 23, 2021

11:45 ​Representants d'ERC, Junts, la CUP i els comuns passen per la seu d'Òmnium



Representants d'ERC, Junts, la CUP i els comuns passen per la seu d'Òmnium. Jordi Cuixart ha aprofitat un permís penitenciari de 12 hores per celebrar Sant Jordi, el primer després de més de tres anys de presó. Informa Bernat Surroca.

11:43 🌹📖 El Sant Jordi d'enguany també és atípic per als escriptors. És el cas de @iolandabatalle que firma llibres en una parada de la plaça Reial darrere una mampara. Malgrat tot assegura que viu la diada amb "il·lusió"



Informa @andreumerinohttps://t.co/otHgSFwSMR pic.twitter.com/KxsvrLQqMt — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2021

11:38 🌹📖 Un @raulromeva "fort i alegre"



En Jordi, un dels més matinadors a la cua de Passeig de Gràcia, ha agraït a Romeva el seu "compromís". "Li he demanat disculpes per haver de suportar les conseqüències del que vam demanar fer"



Informa @lluisgirona https://t.co/otHgSFwSMR pic.twitter.com/FYmok3Vzgh — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2021

11:36 Milers de roses i llibres als hospitals per vèncer el drac de la Covid-19



"No m'ho esperava gens", explicava l'Àlex després de preguntar de quin autor era el llibre, perquè té dificultats per llegir. En una habitació propera dos pacients amb la covid-19 agraïen la rosa i el llibre, recordaven que si no fos per la malaltia no es coneixerien i que tenen ganes de sortir aviat. L'Hospital Clínic de Barcelona repartirà aquesta diada de Sant Jordi més de 7.000 roses entre els pacients ingressats i els professionals. També es lliuraran 800 llibres i s'ha habilitat un nou espai d'intercanvi on han participat 150 persones. Professionals i pacients han viscut amb precaució i esperança la segona edició de la Diada que se celebra en un context de pandèmia per la Covid-19.

11:29 📖🌹 Un Sant Jordi que manté "l'essència"



L'Andrea i la Laia asseguren que tenien moltes ganes de celebrar el Sant Jordi, després d'un 2020 sense diada a l'abril. Asseguren que malgrat les restriccions, enguany la festa manté "l'essència"https://t.co/otHgSFwSMR pic.twitter.com/JCwZnkMdwD — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2021

11:29 📖🌹 Els floristes, única nota de Sant Jordi a la Rambla



Les parades de floristes són l'únic rastre de Sant Jordi a la Rambla de Barcelona. Habitualment plena a vessar de gent, enguany la Rambla no acull parades de llibres.



Informa @andreumerino https://t.co/otHgSFwSMR pic.twitter.com/pOf8G7y2Tm — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2021

11:16 📖🌹 Ganes de recuperar la "normalitat" per Sant Jordi



El Jordi i la Maria José han triat el passeig de Gràcia per comprar llibres i roses. Asseguren que la diada transmet ganes de tornar a la "normalitat"



Informa @andreumerino https://t.co/otHgSFwSMR pic.twitter.com/AhQTJ0AqaB — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2021

11:16 📖🌹 Un primer Sant Jordi atípic



La Laura i l'Alberto viuen el seu primer Sant Jordi a Barcelona, després de traslladar-s'hi al setembre. Asseguren que la celebració està a l'altura de les expectatives tot i les restriccions



Informa @andreumerinohttps://t.co/otHgSFwSMR pic.twitter.com/uzSQIJl640 — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2021

10:54 📖🌹 Des de les nou del matí la gent ha començat a omplir els espais habilitats per a la venda de llibres i roses a Barcelona. Funcionen amb control d'accés i aforament i un cop a dins només es pot circular en una direcció



Informa @andreumerinohttps://t.co/otHgSFwSMR pic.twitter.com/DDY9vR5fdX — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2021

10:35 La rambla de Catalunya, sense parades per Sant Jordi



Estampa inusual a la rambla de Catalunya de Barcelona aquest Sant Jordi. Habitualment és una de les vies més concorregudes el 23 d'abril, però enguany no hi ha parades de llibres ni de roses. A Barcelona s'han habilitat 11 espais de parades on es controla l'accés i l'aforament. Informa Andreu Merino.

10:15 La Rambla de Barcelona, buida per Sant Jordi per segon any consecutiu



a Rambla de Barcelona, punt emblemàtic de la ciutat a Sant Jordi, llueix el matí d'aquest divendres sense les tradicionals parades de llibres i roses d'un Dia del Llibre i la Rosa previ a la pandèmia de la Covid-19. No obstant això, altres carrers propers a la Rambla, com el passeig de Gràcia, la plaça Reial o plaça Universitat, sí que acullen parades de llibres i roses als espais habilitats. Les mesures i restriccions per la pandèmia no han impedit que desenes de persones, per previsores o matineres, anessin a primera hora a visitar les parades i a fer les primeres adquisicions d'un Sant Jordi que transcorrerà de manera descentralitzada.

10:11 El Gremi de Llibreters confia superar previsions i que Sant Jordi sigui el colofó a una setmana de vendes "animades"



El Gremi de Llibreters de Catalunya confia superar les previsions inicials de vendes per Sant Jordi. La presidenta del gremi, Carme Ferrer, ha detallat que inicialment esperaven vendre un 60% dels llibres del 2019, però que l'increment de l'afluència a les llibreries els dies previs a la diada els fa ser "molt optimistes": "Tots tenim ganes de celebrar Sant Jordi, que és una festa molt nostra". La presidenta subratlla que aquest Sant Jordi és "a mig camí" de la normalitat entre la del 2020, estroncada per la pandèmia, i la que, espera, es pugui celebrar el 2022. Ferrer ha afirmat que els espais perimetrats habilitats arreu de Catalunya estan atraient molta gent i que són idonis per complir amb les mesures contra la Covid-19.

10:02 Les parades de llibres i roses comencen a prendre els carrers per Sant Jordi



Les parades de llibres i roses comencen a prendre els carrers dels municipis de tot Catalunya aquest Sant Jordi, una diada que el sector ha organitzat enmig de la pandèmia. La festa se celebra de manera descentralitzada amb un pla específic aprovat pel Procicat que adapta Sant Jordi a la realitat de cada municipi. Els espais per als llibres i les roses estaran perimetrals i se'n controlarà l'accés, però es mantenen les tradicionals signatures d'escriptors. La Cambra del Llibre espera assolir el 60% de les xifres del 2019, en què es van vendre 1,64 milions de llibres i la facturació va superar els 22,16 milions. Els floristes, per la seva banda, confien a despatxar entre 3,5 i 4 milions de roses venudes.

09:57 Laura Borràs: "És un Sant Jordi d'esperança en plena anormalitat sanitària i democràtica"



La presidenta del Parlament, Laura Borràs, defensa que és més important prioritzar un govern "fort i sòlid" abans que un govern "de pressa". En la seva declaració amb motiu de Sant Jordi, Borràs ha subratllat que "tots els que ara tenen pressa, si passés de manera precipitada i generés alguna turbulència, després demanarien aquesta fortalesa". Borràs ha apostat per, de moment, deixar que "madurin" les negociacions. La presidenta del Parlament ha destacat que avui és un Sant Jordi "d'esperança" en el marc d'una "anormalitat sanitària i democràtica".