Albert Pla: «Vaig tenir un infart i em va cridar la mort, però no hi vaig anar perquè parlava en castellà»

Albert Pla ha incendiat les xarxes socials amb l'última entrevista que ha concedit a la revista Música Dispersa . El cantautor de Sabadell afirma que va patir un infart i el va "cridar la mort", però que "no hi vaig anar perquè parlava en castellà".Pla va tenir l'infart el 2014, quan tenia 47 anys. L'artista ho justifica: "No vull semblar independentista, però clar, si parlaven en castellà és que no es dirigien a mi. Alguna cosa no quadrava, així que no hi vaig anar".El cantautor català es mostra preocupat per la forma en la qual podria morir: "M'imagino la meva mort en cotxe, perquè em passo el dia fent concerts... penso moltes coses", diu. "Un dia, de petit, vaig veure la foto d'un home que s'havia mort follant-se una gallina. I si això li hagués passat a Einstein o Picasso? Sempre més haurien estat els que van morir follant-se una gallina. La mort és molt significativa per explicar com ha estat la teva vida", argumenta.Sobre les drogues, Albert Pla assegura que prefereix "que no es legalitzin. M'agraden més les coses il·legals que les legals". A més, sosté que "quan em drogava fa 30 anys, un gram de cocaïna valia 50 euros, el mateix que ara. I ara segueix costant 50 euros gràcies a ser il·legal!". En aquest sentit, diu que "els fills de puta del mercat blanc diuen que en negre s'especula... però calcula quant s'ha apujat el preu de la Coca-Cola i quant el de la cocaïna".

