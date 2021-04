Barcelona finançarà promotors musicals per organitzar 50 concerts de 3.000 persones a l’estiu

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de Barcelona té per objectiu que la capital aculli aquest estiu un mínim de 50 concerts amb un màxim de 3.000 persones. El consistori activarà una línia de subvencions dotada amb mig milió d'euros per oferir ajudes directes a promotors musicals, perquè puguin abaratir els costos d'organització.La celebració d'aquests concerts multitudinaris estarà restringida a l'anella olímpica i al Parc del Fòrum -espais gestionats per Barcelona Serveis Municipals-, i tindran lloc entre el 20 de maig i el 30 de setembre.Per accedir a la línia de subvencions, les entitats hauran de comptar amb una reserva ferma d’espai i data per a la celebració dels concerts. De la seva banda, BSM es compromet a aplicar una reducció de tarifes del 40% dels costos de la cessió de l’espai i dels serveis prestats directament.L’adjudicació de les subvencions es farà mitjançant un funcionament no competitiu, d’assignació automàtica. L'import s'assignarà en funció de la quantitat de concerts organitzats per cada promotor i es prioritzarà finançar les primers propostes de cadascun dels aspirants, fins a exhaurir el pressupost.El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, reivindica Barcelona com la "capital" de la música en viu del sud d'Europa. "La cultura va formar part de la resistència i ara volem que formi part de la reactivació de l’economia de la ciutat", diu Collboni.Els espais reservats per l'Ajuntament inclouen recintes tancats -com el Palau Sant Jordi o el Sant Jordi Club- i oberts, i les característiques de cada esdeveniment podran variar. Per exemple, el consistori treballa amb la possibilitat que es puguin fer espectacles amb el públic dret, i d'altres amb els assistents asseguts. Els concerts estaran supeditats a les restriccions sanitàries que estiguin vigents a l'estiu. "Serem estrictes amb els protocols. Els complirem i els farem complir", exposa Collboni."Calia fer una acció de reivindicació d’aquest sector i posar-lo a l’abast de tothom aquest estiu", defensa el regidor de Turisme, Xavier Marcé. El regidor obre la porta a reduir l'aforament dels concerts si això permet que els esdeveniments s'adaptin a la normativa sanitària vigent.El vicepresident de l’Associació de Promotors Musicals, Tito Ramoneda, reivindica la "convivència" entre l'àmbit públic i el privat que representa la iniciativa i demana a les autoritats sanitàries que "tinguin en compte" el sector abans de plantejar restriccions contra la Covid-19.Després d'un 2020 amb 100 concerts a la ciutat, Barcelona ha començat el 2021 amb un concert pioner en temps de Covid. El 27 de març, 5.000 persones van assistir al Palau Sant Jordi a l'actuació en directe de Love of Lesbian. El balanç de l'esdeveniment es donarà a conèixer la setmana que ve.

