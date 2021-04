El País Valencià injectarà 5.000 dosis de Janssen aquesta setmana

Altres notícies que et poden interessar

La Generalitat Valenciana posarà aquesta setmana les primeres 5.000 vacunes de Janssen contra el coronavirus, després que el Ministeri de Sanitat n'autoritzés l'administració. Els destinataris seran persones nascudes entre 1941 i 1948, un cop els més grans de 80 anys han rebut la primera dosi.A les neveres de la sanitat pública valenciana hi ha a hores d'ara 14.600 dosis de la vacuna de Johnson&Johnson, que té com a principal avantatge que és monodosi i, per tant, permet immunitzar a més velocitat una quantitat més elevada de població.Les vacunes de Janssen s'injectaran als centres de salut seleccionats com a punts de vacunació, per evitar desplaçaments. En canvi, les vacunes d'AstraZeneca s'estan administrant des d'aquesta setmana en punts de macrovacunació , com ara la Ciutat de les Arts i les Ciències, a València, o la Ciutat de la Llum d'Alacant.D'altra banda, aquest dijous a la tarda està previst que l'executiu valencià anunciï la flexibilització de les restriccions que afecten bars i restaurants. La previsió és que s'ampliï l'horari de les terrasses, que ara poden obrir només fins a les sis de la tarda, fins a les vuit.

