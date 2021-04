Barcelona enceta Sant Jordi amb Irene Vallejo: «Els llibres han estat unes vacances del realisme»

L'escriptora i filòloga Irene Vallejo ha estrenat el Sant Jordi a Barcelona amb el pregó d'aquest dijous a la tarda a l'Ajuntament de Barcelona. L'autora de L'infinit dins d'un jonc -guardonat amb el Premi d’assaig 2020- ha destacat el caràcter de "festivitat" del 23 d'abril i ha afirmat que "és molt especial veure fer família als carrers i compartir la literatura". Vallejo ha volgut celebrar el refugi que ha significat la lectura en temps de pandèmia: "Els llibres han estat unes vacances del realisme".En un acte celebrat al Saló de Cent de la capital catalana, Vallejo ha definit Sant Jordi com la "metàfora de la primavera". L'escriptora ha animat la ciutadania a participar del dia de demà i ha recordat que es tracta d'un "acte de rebel·lia contra els dragons i les harpies".Vallejo, nascuda a Saragossa, ha fet el seu discurs en castellà, però ha aprofitat l'ocasió per reivindicar la llengua catalana. "No la parlo, però l'entenc i és la banda sonora dels meus records", ha explicat. De fet, ha conclòs el seu pregó rendint homenatge al poeta Joan Margarit, que va morir el febrer passat, recitant en català uns versos de la seva extensa obra i que han estat una reivindicació de la paraula com a "càntic".Després del pregó, Vallejo ha mantingut una conversa amb el periodista especialitzat en cultura i literatura Xavi Ayén. Els dos han parlat sobre les implicacions de la cultura en la nostra societat i han fet un repàs sobre les experiències viscudes durant dues dilatades carreres en diferents espais de la literatura del nostre país. Vallejo ha volgut acabar el debat amb un missatge dirigit als més joves. "No deixeu que ningú us desanimi perquè sou el futur", ha conclòs.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha volgut tenir un record pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en la presentació de l'acte. Colau ha defensa que Cuixart "és un home de pau i de diàleg". A més, ha volgut remarcar que Òmnium és l'entitat cultural "més gran del país" i que és una "barbaritat" que el seu president faci més de tres anys que és a la presó.Colau ha donat les gràcies a Vallejo per haver acceptat la invitació presencial i ha elogiat una carrera de "divulgació i literatura". Colau també ha detallat l'impacte que va tenir en el sector del llibre la suspensió del Sant Jordi de l'any passat. "Veure els carrers buits un 23 d'abril era inimaginable", ha rememorat. Tot i això, Colau ha destacat la força de la ciutadania per "no resignar-se" amb iniciatives com la de "comprar en llibreries o botigues de roses del barri".En referència al Sant Jordi d'aquest any, Colau n'ha volgut destacar el caràcter "més íntim i sense aglomeracions", però que creu que segueix sent "un dels moments més màgics i esperats de l'any". L'alcaldessa ha reivindicat la importància de la cultura en les nostres vides i la seva importància en la democràcia. "La literatura és un llenguatge universal que ens ajuda a combatre el discurs d'odi", ha defensat.L'acte és el tret de sortida per un Sant Jordi inèdit. Mascaretes i distància social. Signatures en espais oberts. Parades en menys carrers que altres anys. Tot i això, des dels diferents sectors implicats en la diada, es respira optimisme i es preveu un dia que hauria de retornar l'esperit de Sant Jordi arrancat l'any passat per la pandèmia.

