Europa prepara una demanda contra AstraZeneca

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió Europea es prepara per portar AstraZeneca als tribunals amb l'objectiu d'aconseguir que la farmacèutica compleixi el repartiment promès de dosis de la seva vacuna contra la Covid-19 als països de la Unió Europea.L'organisme va plantejar la idea aquest dimecres, durant la reunió d'ambaixadors davant la UE, i hi va haver una reacció "mixta", apunten fonts diplomàtiques. L'objectiu d'aquesta mesura no seria aconseguir una compensació econòmica, sinó forçar la farmacèutica anglosueca a lliurar la quantitat de dosis estipulades al contracte "abans de finals de juny".La UE ha adquirit un total de 300 milions de dosis que haurien d'arribar fins al juny, però la firma preveu lliurar-ne només 100 milions.En una roda de premsa, la Comissió Europea precisa que "encara no s'ha pres cap decisió" sobre possibles accions legals contra AstraZeneca, mentre recorda que ja va enviar fa algunes setmanes una carta a la companyia per trobar una solució de manera amistosa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor