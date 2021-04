Collserola estudia limitar l'accés al parc a través de restriccions horàries

Altres notícies que et poden interessar

Collserola es prepara per lluitar contra la massificació. L'afluència de gent al parc natural ha anat creixent exponencialment des de l'inici de la pandèmia i el Consorci està estudiant aplicar mesures de restriccions horàries o per itineraris per limitar el nombre de persones a l'interior de l'entorn natural de la Serra del litoral.Una possible opció seria que "les primeres hores siguin per anar en bicicleta i, a partir del migdia, per caminar i passejar", segons ha explicat a Betevé el director i gerent del parc natural de Collserola, Marià Martí. Una altra seria que la gent només pogués caminar per la xarxa de camins i pistes i es prohibeixi anar camp a través.Tanmateix, la direcció del parc també estaria plantejant "fer sentits de circulació únics" a la carretera de l'Arrabassada pel trànsit que creua la muntanya. Així doncs, per exemple, només es podria fer servir l'Arrabassada per pujar i la carretera de Vallvidrera per baixar.Martí tampoc ha descartat arribar a fer controls d'aforament i es preveu que esdevingui obligatori dur els gossos sempre lligats fent complir el nou PEPNat , aprovat a principis d'abril. Per ara però, res és definitiu i es confia que l'aixecament del confinament comarcal alliberi la pressió sobre Collserola. No obstant això, les mesures es podrien prendre a la tardor, depenent de l'evolució de la situació epidemiològica i de les aglomeracions.Segons dades del Consorci, en els darrers 10 anys, el parc ha triplicat el seu nombre de visitants passant de 2 milions el 2009 a 6,3 milions aquest 2020.

