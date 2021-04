Denunciat el conegut domador Santí Serra pel cas del cangur que es va passejar per Roda de Ter

Les femelles de ualabi a Vallromanes, al Vallès Oriental. Foto: Cedida a NacióDigital per Agents Rurals

Els Agents Rurals han denunciat els dos germans de la companyia Sercam Shows, entre els quals el conegut domador de cavalls Santí Serra, per infringir la llei de protecció d'animals en el cas del cangur de Roda de Ter.Els fets es remunten al passat 12 de febrer , quan es va poder veure un ualabi (un cangur de mida petita) passejant pels carrers del petit municipi d'Osona. Llavors, agents de la policia local i veïns de la zona van aconseguir capturar-lo. Agents Rurals va arribar instants després i es va obrir una investigació per determinar l'origen de l'animal i, el més important, de qui era.Tal com ha pogut saber, després de diverses diligències Agents Rurals ha interposat dues denúncies als germans que tenen hípiques al municipi osonenc i a Llagostera, al Gironès.Jaume Torralba, cap regional dels Agents Rurals a la Catalunya Central, explica que a un d'ells se l'ha denunciat per no evitar la fugida de l'animal i a l'altre per no tenir declarada la finca de Llagostera com a nucli zoològic. Ja se li havia obert un avís per no tenir-ho en regla feia un temps. Des del cos lamenten la falta de col·laboració dels dos germans, que fins i tot van donar-los pistes falses, i diuen que s'hagués resolt abans i amb menys esforços.Malgrat que Agents Rurals no diu els noms dels responsables, aquest diari ho ha pogut confirmar. De fet, quan va saltar l'alarma del ualabi, ja es va apuntar en aquesta direcció.Ara els dos germans s'enfronten a sancions de 100 a 400 euros, en cas que siguin considerades lleus, o de 401 a 2.000 euros si són greus. De moment, el Departament de Territori i Sostenibilitat obrirà un expedient sancionador i decidirà la gravetat dels fets i l'import final.En primera instància es va determinar que l'animal havia sortit d'un camió que transportava cavalls a aquesta finca del municipi, procedents de Palma (Mallorca). Les dades corresponents al transport dels cavalls estaven notificades de manera correcta, però no hi constava l'ualabi.Agents Rurals va parlar en dues ocasions amb els responsables de l'hípica i l'empresa de transport, i "cap dels dos en sabia res". "Després de parlar amb veïns de la zona, els fets que se'ns van exposar des de l'hípica no eren veritat i s'estava ocultant informació", diu Torralba, remarcant que "en un inici es va desviar la responsabilitat al transportista dels cavalls".Tot i això, la pista va venir per les xarxes socials on un dels denunciats va exposar els fets i va desmentir-ho. "Es va centrar la investigació en els ualabis que van aparèixer a les xarxes socials a l'hípica de Llagostera", explica l'agent rural. A partir d'aquesta pista es va poder fer el relat real de la història.Resulta que a Llagostera hi havia tres ualabis: dues femelles i un mascle. La hipòtesi dels Agents Rurals és que van separar el mascle de les femelles perquè estaven en estat. Per tant, tot apunta que el marsupial que voltava pels carrers de Roda de Ter era el mascle. Segons les darreres informacions, el mascle segueix a Llagostera mentre que les femelles estan al nucli zoològic de procedència a Vallromanes.D'altra banda, Torralba lamenta que "si se'ns hagués informat en el primer moment, tot hagués estat més fàcil". Per a fer la investigació, que va acabar a finals de març, hi han participat una patrulla del Gironès per anar a Llagostera, una d'Osona per fer les dues inspeccions a Roda de Ter i una del Vallès Oriental per anar a Vallromanes. A més, es va haver de requerir un traductor per parlar amb l'empresa de transport alemanya. "A més del traductor, s'han mobilitzat tres àrees bàsiques!", conclou Torralba.Torralba aprofita per reiterar que "adquirir animals exòtics i tenir-los com a animals de companyia no és aconsellable, malgrat ser legal". "Són animals que no estan acostumats a la convivència amb humans i es poden escapar amb facilitat", afegeix.En aquest sentit, explica que tot plegat pot tenir conseqüències al medi, com va passar amb el porc vietnamita, que porta problemes d'hibridació amb el porc senglar.

