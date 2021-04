El túnel de les Glòries podria ser una realitat a finals d'any

Recta final dels treballs per fer una realitat el túnel viari de les Glòries que permetrà creuar la plaça de banda a banda. Les obres de construcció de la infraestructura, d'alta complexitat, ja estan executades en més del 85%, segons ha dit aquest dijous la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz.En la visita a les obres del túnel que ha fet juntament amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Sanz es congratula de començar a "veure i concretar aquesta llum al final del túnel", a la vegada que ha agraït la professionalitat dels equips que hi han treballat i les associacions de veïns de l'entorn per reivindicar una solució.Al seu torn, Colau ha afirmat que es fa "una passa de gegant" acabant una obra "històrica", que és també "una conquesta veïnal". Tant Sanz com Colau han destacat també que l'obra permetrà tenir un gran parc i mobilitat sostenible en aquest àmbit, ja que en soterrar el trànsit rodat hi haurà un nou espai en superfície lliure de cotxes.El gener passat es va dur a terme l'excavació que va permetre connectar el túnel a banda i banda del seu recorregut i, segons el calendari previst el seu ús serà una realitat a finals d'aquest any. El túnel de sortida de la ciutat -en sentit Besòs- es posarà en funcionament al setembre, i el túnel d'entrada a la ciutat -sentit Llobregat- entre finals de novembre i principis de desembre.

