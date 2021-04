La Generalitat manté l'ús obligatori de la mascareta malgrat que Europa ja preveu excepcions

Altres notícies que et poden interessar

"Excessivament prematur". Així ha definit aquest dijous el Departament de Salut el debat sobre si cal començar a flexibilitzar la normativa sobre l'ús de la mascareta. El pronunciament de les autoritats catalanes, verbalitzat en roda de premsa pel conseller Miquel Sàmper i el secretari general Marc Ramentol, arriba just després que el Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) hagi plantejat ja algunes excepcions per als vacunats . La mascareta, per tant, continuarà sent obligatòria a Catalunya sine die.Fins quan? Això ho haurà de determinar Salut Pública, que ho farà a partir dels índexs de vacunació. Fins que no hi hagi un percentatge prou elevat de població immunitzada, aquest element de protecció continuarà formant part de les nostres vides.De fet, Sàmper defensa que és "precisament ara", quan la Generalitat tot just engega el pla de desescalada , que la fórmula distància + mans + mascareta és "encara més clau". "Ara més que mai hem d'aprendre a conviure-hi", remarca el conseller d'Interior.En concret, L'ECDC veu amb bons ulls que no hi hagi ni distància social ni mascaretes en trobades de vacunats o de vacunats amb una persona que no sigui de risc. En canvi, recomana mantenir aquestes mesures si hi ha alguna persona de risc o en reunions de no vacunats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor