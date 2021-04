Lliure mobilitat i reobertura de la restauració als centres comercials a partir de dilluns

Altres notícies que et poden interessar

La lliure mobilitat tornarà a estar permesa a Catalunya a partir de dilluns i, de moment, fins al 3 de maig. Així ho ha anunciat aquest dijous el Govern, després de prendre la decisió en el marc del Procicat. La decisió arriba en un moment en què els principals indicadors de la pandèmia van a la baixa , tot i que la pressió a les UCI es manté i hi ha 494 persones ingressades en llits de crítics.Fins al 26 d'abril es manté el confinament comarcal, però a partir de llavors ja estarà permesa la lliure circulació a tot Catalunya. El Govern també ha aprovat el retorn a les aules dels alumnes de batxillerat i formació professional i permetrà obrir els bars i restaurants ubicats en centres comercials. Tampoc s'establirà límit de superfície per a l'obertura dels establiments comercials. L'aforament dels actes religiosos i esportius s'ampliarà del 30% al 50%, segons han anunciat en roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés, i el titular d'Interior, Miquel Sàmper.La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa a 0,97, una centèsima menys, i també ho fa el risc de rebrot, fins a 267 (-5), segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa lleugerament i passa de 277,26 a 276,17. S'han declarat 2.257 nous casos confirmats, amb un total de 635.427. El 6,24% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Hi ha 1.611 pacients ingressats als hospitals, 39 menys que en el balanç anterior,La setmana passada, l'executiu ja va anunciar que a partir de dilluns de la setmana vinent es podria posar en marxa un pla de desescalada. Els departaments de Salut i Interior treballen fa dies en aquesta via.El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, va constatar divendres PASSAT que no hi havia hagut un "creixement explosiu" dels casos després de Setmana Santa -a diferència de bona part dels pronòstics elaborats- i que s'havia entrat en fase "d'estabilització".La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va reiterar aquest dimarts la demanda que l'Estat reformuli la llei general de salut pública per tal que les restriccions no hagin de passar pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Quan decaigui l'estat d'alarma, el proper 9 de maig, hi haurà restriccions de mobilitat -com ara el toc de queda- que no podran continuar vigents. Qualsevol confinament perimetral haurà de ser validat pel TSJC, com ja va passar durant l'estiu, quan no hi havia estat d'alarma vigent.Vergés també ha anunciat que a a partir de la setmana que ve Salut impulsarà cribratges "poblacionals" en aquells municipis amb situacions epidemiològiques més complicades. Es podran fer fins a 15.000 PCR al dia.Es començarà a Lleida, la Catalunya Central i Girona. L'estratègia funcionarà amb sistemes d'automostra, pivotarà sobre els CAP i estarà vigent fins que la situació epidemiològica es consideri controlada. Els cribratges van dirigits a ciutadans de menys de 70 anys i la participació serà voluntària.

