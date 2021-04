Cinc dels nou presos polítics sortiran de la presó per Sant Jordi

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, sortiran de la presó amb permís penitenciari per celebrar la diada de Sant Jordi i signar els seus llibres al llarg del dia. Per la seva banda, el president d'ERC, Oriol Junqueras, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, es quedaran a la presó.D'aquesta manera, cinc dels nou presos polítics de l'1-O seran al carrer aquest Sant Jordi amb permisos penitenciaris. Cal recordar que encara que la justícia els hi revoqués el tercer grau el març , tots ells ja han complert una quarta part de la condemna i tenen dret a 36 dies de permís a l'any.El líder d'Òmnium estarà signant el llibre infantil El Polsim màgic (Comanegra) i Ho tornarem a fer (Ara Llibres) de 10 a 11 del matí al Passeig Lluís Companys. Per la seva banda, Romeva té previst atendre els mitjans de comunicació abans de signar el seu llibre Ubuntu, la república del bé comú (Angle Editorial) a la llibreria Ona a partir de les 13 hores.Els exconsellers Jordi Turull i Joaquim Forn signaran respectivament els seus llibres Persistim (Columna) i Entre togues i reixes (Enciclopèdia) també a la llibreria Ona entre les 17 i les 18 hores. Forn estarà al migdia a la Llibreria Campus, al Passeig de Gràcia. Per últim, l'exconseller Rull serà a la llibreria Ona de 19 a 20 hores amb el seu llibre 1 d'octubre i dos poemes (Simbol Editors), a la llibreria Jaimes de 16 a 17 hores i a l'Abacus del carrer Balmes de 18 a 19 hores.Cuixart també aprofitarà la diada per intervenir públicament en un acte reivindicatiu en favor de l'amnistia que organitza Òmnium davant la seu de l'entitat, al carrer Diputació de Barcelona. Cuixart clourà un acte que aplegarà a membres de Junts, ERC, la CUP i els comuns i a representants institucionals entre els quals ja hi ha confirmats el vicepresident en funcions, Pere Aragonès i la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor