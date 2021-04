«Como conocí a vuestra madre» prepara una seqüela amb Hilary Duff com a protagonista

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Terratrèmol al món de les sèries. La famosa sitcom Como conocí a vuestra madre gaudirà d'una seqüela que ja està en producció. Hulu ha donat llum verda a la producció d'aquesta nova sèrie que comptarà amb Hilary Duff com a actriu protagonista. La intèrpret de 33 anys es posarà en el paper que va interpretar Josh Radnor, el de Ted Mosby.Duff explicarà al seu fill com va conèixer el seu pare i la nova sèrie, en principi, es dirà How I Met Your Father. La plataforma no ha confirmat si reapareixeran Radnor, Cobie Smulders (Robin), Neil Patrick Harris (Barney Stinson), Jason Segel (Marshall) o Alyson Hannigan (Lilly).Duff, que es posarà en la pell de la Sophie, explicarà les anècdotes del seu grup d'amics durant la seva joventut, seguint l'essència de la sèrie principal. Els responsables de la seqüela seran Carter Bays i Craig Thomas (creadors de l'original) i els guionistes Isaac Aptaker i Elizabeth Berger, escriptors de sèries d'èxit com This is Us.Hilary Duff ha afirmat que "està molt il·lusionada" per la nova sèrie i el seu nou repte de convertir-se en la Sophie. L'actriu va saltar a la fama gràcies al personatge de Lizzie McGuire i diverses pel·lícules de Disney Channel.

