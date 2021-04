Europa espera noves «orientacions» sobre com administrar les vacunes d'AstraZeneca i Janssen

Altres notícies que et poden interessar

Brussel·les espera obtenir divendres noves "orientacions" de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) sobre les segones dosis d'Oxford-AstraZeneca i sobre com s'ha d'administrar la vacuna en funció de "l'edat i el gènere". L'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, ha demanat una reunió dels ministres de Salut de la Unió Europea per pactar una pauta de vacunació "coherent" tant per AstraZeneca com pel de Janssen.Previsiblement, la trobada se celebrarà a principis de la setmana vinent. "Alguns estats tenen una posició més estricta respecte AstraZeneca del que marca l'opinió de l'EMA", ha admès Kyriakides, que ja va reclamar una posició comuna als 27 a principis d'abril.L'eurocomissària ha celebrat que en les últimes setmanes s'hagi "accelerat" la campanya de vacunació i veu possible arribar a l'objectiu del 70% de població immunitzada a finals d'estiu. "Encara queda camí, però ja hem fet un gir decisiu", ha dit en una compareixença aquest dijous a l'Eurocambra on ha assegurat que ara mateix s'estan posant gairebé 3 milions de dosis cada dia a la UE.Segons dades de l'executiu europeu, fins ara s'han administrat uns 117 milions de dosis a la UE i més de 30 milions de persones ja estan completament vacunades. Les dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties indiquen que prop d'un 23% de la població ha rebut la primera dosi i un 8,4% la pauta completa. Brussel·les ja veu l'impacte de la vacunació en el descens d'hospitalitzacions i mortalitat en majors de 80 anys.Respecte al debat sobre les patents, Kyriakides s'ha inclinat per defensar que és millor que les farmacèutiques facin acords de llicència per ampliar la producció. "Tot i això, si les companyies es neguen a compartir la innovació, podríem considerar altres opcions", ha dit, sense descartar que puguin donar suport a l'aixecament de les patents que demana el sud global.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor