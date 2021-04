Desapareix a Indonèsia un submarí amb 53 tripulants que dissabte es quedaran sense aire

Les autoritats d'Indonèsia han alertat que un submarí desaparegut davant de les costes de l'illa de Bali amb 53 persones a bord podria quedar-se sense oxigen aquest mateix dissabte, de manera que els equips de rescat treballen contra rellotge.El cap del cos de rescat ha indicat que el contacte amb la nau es va perdre dimecres a les 15 h, quan tenia oxigen per unes 72 hores. El submarí, 1 KRI Nanggala 402, formava part d'una sèrie de maniobres militars a les aigües de Bali, si bé els exercicis no van sortir com estaven previstos, tal com ha alertat el portaveu de la Marina, Julius Widjojono.Les primeres investigacions apunten a un possible dany en el tanc de combustible a causa de la pressió de l'aigua. "Som optimistes, esperem el millor", ha dit per la seva part de el ministre de Defensa, Prabowo Subianto, que ha matisat que a bord de el submarí havia un capità, tres experts en armament i 49 membres de la tripulació.El Govern de Singapur ha enviat a la zona la seva vaixell de rescat MV Swift Rescue, que arribarà dissabte a l'àrea on es va registrar per última vegada la presència del submarí, segons informacions del diari The Jakarta Post . Les autoritats de Malàisia també estan preparant diversos vaixells per participar en les tasques de recerca i rescat. En un comunicat, l'exèrcit indonesi ha indicat que s'espera que el vaixell de Singapur hi arribi el dissabte.A més, les autoritats estan preparant diversos equips mèdics per si fos necessari. "Les nostres relacions militars amb Indonèsia són estretes, s'han anat construint durant anys d'exercicis militars i compromisos", ha assenyalat al seu compte de Facebook."La zona de la recerca, a prop de Bali, es troba a 1.500 quilòmetres i en aigües profundes", assevera el ministre de Defensa de Singapur, Ng Eng Hen. L'exèrcit d'Indonèsia havia assenyalat prèviament que el submarí podria estar a una profunditat de 700 metres sota l'aigua, tot i que només estaria dissenyat per submergir-se a 500 metres.

