Detingut un lladre amagat sota un llit mentre robava una casa a Sant Cugat

Els Mossos d’Esquadra de Sant Cugat van detenir el 21 d’abril un jove de 20 anys i veí de Rubí, com a presumpte autor d’un robatori amb força a l’interior d’un domicili al barri de Mira-sol.Els fets van tenir lloc la matinada del mateix dimecres, 21 d’abril, quan els Mossos, que feien tasques de prevenció per la zona, van rebre l’avís que s’havia produït una intrusió en una casa del carrer Sant Sebastià de Sant Cugat. Un testimoni va confirmar als agents que un jove havia amagat el patinet amb què es desplaçava entre dos contenidors i, tot seguit, havia saltat la tanca per accedir a una propietat.En accedir al jardí, els agents de la policia van comprovar que efectivament la porta de l’habitatge havia estat forçada i, un cop dins, van identificar-se amb claredat mentre inspeccionaven les habitacions. Dues habitacions havien estat regirades i, en una d’elles els agents van localitzar una persona amagada sota el llit.L’arrestat va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Rubí que va decretar llibertat amb càrrecs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor