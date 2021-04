La cadena de gimnasos DIR demana un rescat de 25 milions d'euros a l'Estat

Segons indica el Govern, aquests programes van destinats a empreses amb l'estructura financera debilitada per la pandèmia fins a extrems que comprometen la viabilitat dels projectes empresarials. Els crèdits tenen la missió d'ajudar a superar la situació de manca de liquiditat d'aquestes firmes i de consolidar-ne la posició financera, de tal manera que puguin "mantenir l'activitat i salvaguardar els llocs de treball". Segons indica el Govern, aquests programes van destinats a empreses amb l'estructura financera debilitada per la pandèmia fins a extrems que comprometen la viabilitat dels projectes empresarials. Els crèdits tenen la missió d'ajudar a superar la situació de manca de liquiditat d'aquestes firmes i de consolidar-ne la posició financera, de tal manera que puguin "mantenir l'activitat i salvaguardar els llocs de treball".

La companyia de gimnasos DIR ha demanat un rescat de 25 milions d'euros a l'estat espanyol per afrontar les dificultats econòmiques sorgides per la pandèmia de coronavirus i les restriccions cap al sector. Segons ha avançat el diari ARA , l'empresa ho ha demanat a través de la SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials) que ha habilitat un fons especial per a empreses afectades pels efectes de la Covid-19.Aquest rescat de 25 milions d'euros se sumaria als 2,6 milions d'euros que ja li va atorgar la Generalitat de Catalunya el desembre passat. La xifra que demana a la SEPI és l'equivalent a tot el deute de l'empresa i l'import mínim que es pot demanar al fons especial creat per l'administració espanyola. La petició, segons avança l'Ara, es va realitzar a principis de març a través de la societat Centres d'Activitats Físiques SA. La SEPI té fins a sis mesos per acceptar o rebutjar la petició.El crèdit, que la firma esportiva haurà de retornar en cinc anys i del qual fins ara ha utilitzat 1,46 milions, forma part de la Línia de reactivació industrial post covid-19 aprovada per l'executiu català el 3 de novembre del 2020. Es tracta d'una línia dotada amb 9 milions que amplia el programa de préstecs participatius per a empreses catalanes que necessiten desenvolupar un pla de viabilitat.

