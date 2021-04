Quan la lectura es converteix en una finestra per a la salut mental

El club de lectura de la Llar Residència de Manlleu ja reuneix una desena d'usuaris. Foto: Osonament

La literatura és una finestra al món, a la cultura i als sentiments. Núria Silvestre. Directora de la Biblioteca de Manlleu

El club de lectura els ha animat a passar el confinament. Pere Prat. Voluntari de la residència i exalcalde de Manlleu

L'Antònia està encantada amb el nou club de lectura de la Llar Residència de Manlleu , d'Osonament. "Em fa pensar, distreure'm, emocionar-me i conec nous paisatges, cultures i països". És una resident del centre que acull una trentena de persones amb dificultats derivades de malaltia mental.A principis d'aquest 2021, s'ha posat en marxa aquesta iniciativa de la mà de la residència i la Biblioteca de Manlleu. L'activitat va començar amb tres usuaris, però cada vegada se n'estan animant més. Actualment ja n'hi ha una desena. Un d'aquests és en Gregori que s'ha afegit a la dinàmica per entretenir-se, distreure's i perquè fa molts anys que no llegeix un llibre.L'equip assistencial del centre s'ha bolcat en el projecte i algunes professionals també participen en aquesta dinàmica de promoció de la lectura. És el cas de la monitora Magda Wankiewicz i la treballadora social Inés Barenys. Tal com explica aquesta última, entre usuaris i professionals han "provocat i promocionat" aquest hobby. De fet, la directora de la biblioteca Núria Silvestre considera que l'èxit de la iniciativa es deu al fet que és una "activitat conjunta" en què hi participen tant usuaris com educadors i "tothom opina".Els participants es reuneixen conjuntament i fan la lectura en veu alta. D'altres vegades, acorden llegir un parell de capítols abans de la propera sessió. "N'hi ha que ho llegirien pel seu compte, però n'hi ha que no", apunta Barenys. La gran majoria llegeix en grup, però també n'hi ha algun que ho fa en solitari. "És una activitat que permet fer-ho en un racó tranquil de la residència o a fora l'aire lliure", diu. El funcionament del club ha anat "madurant" per així trobar la millor fórmula. Sigui com sigui, la iniciativa ha anat quallant i és considerada tot un èxit.L'exalcalde del municipi Pere Prat és voluntari a la residència des del 2016, des que va deixar el càrrec públic. Ha participat en diferents activitats amb els usuaris del centre durant aquest període.Una d'aquestes és el taller de comunicació, on repassen l'actualitat i conversen amb persones de la ciutat. En una d'aquestes trobades van convidar la directora de la biblioteca Núria Silvestre. A partir d'aquí es va anar coent la iniciativa que ha acabat en el nou club de lectura. De fet, Silvestre explica que Prat "és un facilitador" d'aquest, ja que té els usuaris "més per mà", i ajuda en el tracte entre residència i biblioteca.Des dels seus inicis, al club ja s'han llegit tres llibres: Una lectora poc corrent, d'Alan Bennett; Els dies infinits de la manlleuenca Josefa Contijoch; i Nosaltres en la nit, de Kent Haruf. "Els llibres llegits han anat agradant, sobretot el segon i el tercer", apunta Prat. Silvestre explica que en la selecció de llibres intenten que no siguin de "problemàtiques complicades" sinó que tinguin a veure "amb la quotidianitat", és a dir, "de passar-s'ho bé llegint".El club de lectura es troba cada mes i mig. Malgrat que les primeres sessions van ser virtuals, per la Covid, aquest abril s'han pogut reunir presencialment, seguint les mesures de sanitat establertes. "És molt més positiu en directe", remarca Prat, posant en valor la importància de retrobar-se i veure's encara que sigui només els ulls."La literatura és una finestra al món, a la cultura i als sentiments", diu Silvestre, mentre destaca que "es posa sobre escrit coses que creus que només et passen a tu i és compartit per a molta més gent". "El fet de poder-ho parlar en un club de lectura, no deixa de ser un compartir passions, opinions o gustos", destaca.Durant el confinament domiciliari derivat de la pandèmia de la Covid, aquesta finestra ha estat més important que mai. Els usuaris de la residència de Manlleu han hagut d'estar tancats durant molts mesos, tal com establia la normativa de Salut i Benestar Social. "Durant aquest període hem hagut de fer molta activitat i ser el màxim de creatius", explica Barenys, destacant que "es va haver de reduir molt el vincle social".En aquest sentit, explica que en aquests moments un llibre ajuda a "viure sentiments, endinsar-se en una història o viatjar en un altre país". "Això també els ha animat a passar aquest confinament", afegeix Pere Prat, destacant que "els ha estat positiu encara que al principi s'hagi hagut de fer a través d'una pantalla".Fa quinze anys que la Biblioteca de Manlleu fa un club de lectura a l'Hospital de Sant Jaume, amb persones grans que viuen a la residència o a l'hospital de dia. En aquest sentit, Silvestre destaca que tenen "bagatge i costum en fer clubs de lectura adaptats a les necessitats i tipologia de cada grup". "Com a biblioteca ens devem a tota la gent i si algú té ganes de llegir, li ho hem de posar fàcil", afegeix.Remarca que "és un club més", en què només canvia l'entorn, que "és més privat", ja que es fa a la mateixa residència. "A vegades es dona per fet que les persones que viuen en residències, no són llegides ni instruïdes, i no té res a veure", puntualitza la directora de la biblioteca.Per la seva banda Barenys explica que s'ha "sorprès gratament", no per la capacitat dels usuaris, sinó per l'èxit de la iniciativa i sobretot per les seves aportacions. "M'ha sorprès la riquesa de les intervencions i els diversos punts de vista. Tots som molt diferents i n'hem fet una lectura o una altra", afegeix.La treballadora relata que la iniciativa aporta diversos beneficis als usuaris. A més de ser una "nova manera d'interactuar amb els seus companys de vida" que fomenta el vincle de grup, permet treballar la comprensió lectora, trencar la timidesa o ajuda a la concentració, tenint en compte que els usuaris es prenen medicació que els no els beneficia en aquest sentit. "És una activitat molt normalitzadora", conclou.

