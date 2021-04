​Albiol es gasta 28.000 euros en cartes i tríptics d'una campanya que no s'ha enviat

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va anunciar al setembre una línia d'ajudes per al pagament de factures de subministraments adreçada a majors de 60 anys amb ingressos inferiors a 900 euros. Per donar-hi publicitat, es va encarregar la impressió i ensobrat de 83.000 cartes i tríptics per fer-los arribar a totes les cases, independentment de l'edat dels residents, amb un cost de 27.817,04 euros.L'enviament, però, no es va arribar a contractar mai i el govern municipal es justifica per la coincidència amb una altra campanya d'ajudes que anava adreçada a autònoms. "S'havia de prioritzar", expliquen. Al mateix temps, afirmen que el material no es va llençar i que una part es va repartir en mà a través dels coordinadors de districte.En total, les factures pagades inclouen la impressió de 85.000 tríptics (10.285 euros), 83.000 cartes (6.025,80 euros) i 83.000 sobres personalitzats amb la imatge gràfica de la campanya (5.624,08 euros). També s'inclou la manipulació dels materials, com el plegament del tríptic i de la carta, així com el corresponent ensobrat (5.882,16 euros).Del que no hi ha factura, perquè no es va arribar a contractar el servei, és de l'enviament d'aquestes cartes. L'Ajuntament ho explica per la coincidència amb l'enviament d'una altra campanya similar, adreçada en aquest cas a autònoms i micropimes, que sí que es va arribar a totes les cases de Badalona, independentment del perfil del residents.Des del govern municipal expliquen que per no haver de llençar tot aquest material es va fer un lliurament manual de les cartes a través dels sis coordinadors de districte. No totes es van entregar i tampoc van arribar a totes les cases, com reconeix el propi Ajuntament, que no concreta quin tipus de repartiment es va acabar fent.El programa d'ajudes va exhaurir el termini de presentació de sol·licituds el 31 de març. Van presentar la documentació 502 persones i d'aquestes n'hi ha 226 que ja haurien cobrat, un cop tramitat l'expedient corresponent. Ara l'Ajuntament té intenció de repetir la campanya modificant alguns barems, com el límit d'ingressos, per arribar a més gent.

