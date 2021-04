Florentino Pérez: «Estic trist i decebut, però la Superlliga segueix existint»

El president del Reial Madrid i la Superlliga, Florentino Pérez, ha assegurat aquest dijous que "la Superlliga segueix existint" encara que en stand by, després de la renúncia de molts dels seus clubs fundadors i "l'espectacle agressiu" de la UEFA, que segons el directiu ha "dinamitat" el nou format de competició europea.En declaracions a El Larguero de la Cadena Ser. "Crec que que no ho hem presentat bé, però no ens han donat l'oportunitat d'explicar-ho. Portem molts anys treballant en aquest projecte", apunta. L'empresari afirma que "la vida canvia", que hi ha "noves generacions que demanden noves coses", i el futbol s'ha de "cuidar" per seguir venent. "Els 12 equips fundadors van perdre 650 milions la temporada passada, i aquesta dues o tres vegades més. Aquest format no funciona i se'ns va ocórrer fer un campionat amb els equips més importants d'Europa"."Vam fer números i pensem que se'n podien treure més diners, perquè no perdin els grans i amb solidaritat pels altres equips. Mai he vist una agressivitat més gran per part del president de la UEFA ni alguns presidents de les lligues. Després de donar la notícia demanem veure els presidents de la UEFA i la FIFA, però ni ens han contestat. Comença l'agressivitat, amenaces, insulten, com si haguéssim matat el futbol... i al futbol cal salvar-lo", afegeix.El dirigent blanc detalla que les renúncies dels anglesos van venir també pels dubtes d'un sol equip que va anar arrossegant la resta, però nega que la Juventus i el Milan també hagin fet marxa enrere. També confirma que ha mantingut converses amb el president del Barça, Joan Laporta, per conèixer la postura del club. En aquest sentit explica que "s'ho està pensant".Al seu torn, el president de la UEFA, Aleksander Ceferin, va afirmar ahir que el comportament del Barça és el menys qüestionable: "El Barça és el club que menys m'ha decebut", va etzibar. "Fa dos mesos que Laporta va arribar al poder i poca cosa ha pogut fer", argumenta, i afegeix que "el contracte que va signar deixant la decisió final als socis és molt intel·ligent. Ceferin assegura que ha parlat "dues o tres vegades" amb Laporta i que el president del Barça té "una gran pressió per la situació econòmica del club".

