​La gala de presentació de la Guia Michelin 2022 es farà a València

La gala de presentació de la Guia Michelin España & Portugal 2022 se celebrarà a València, segons han indicat els responsables de la iniciativa. La capital del País Valencià pren el relleu a Madrid com a ciutat organitzadora, i acull la gala per primera vegada, per bé que l'escenari encara no s'ha desvelat.El xef extremeny Quique Dacosta, responsable del restaurant del mateix nom amb tres estrelles Michelin situat a Dènia, a Alacant, serà el coordinador gastronòmic de la gala.Durant l'esdeveniment es donaran a conèixer les valoracions de restaurants per al 2022 que fa la popular guia gastronòmica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor