Junts «s'oblida» de recomanar un llibre

Les recomanacions literàries van que volen. En fan els llibreters, els famosos, els polítics, els mitjans... i també els partits. Ahir va fer-ho Junts.El partit que lidera Carles Puigdemont va triar 12 llibres i, intencionadament o no, hi havia una absència clamorosa: no hi apareixia Les hores greus , el dietari de Quim Torra sobre el seu confinament a Canonges. Unes memòries que han despertat interès per com es despulla emocionalment l'expresident -si ho fa massa o no i si mostra o no moltes febleses queda al criteri dels lectors- i també per com carrega contra els socis d'ERC i per les interioritats que explica sobre la gestió d'una pandèmia que encara dura.El llibre acaba d'aparèixer i segurament serà un dels més venuts demà, però el partit no l'ha inclòs entre la dotzena de recomanacions, on sí que hi apareixien els de diputats i exdiputats, els dels presos polítics i els seus fills, o els de Puigdemont. Alguns són recents i altres es van editar l'any 2018. A NacióDigital sí que hem inclòs el llibre de Torra entre les nostres deu recomanacions de no-ficció de Sant Jordi. Junts és encara a temps d'esmenar-ho o es pot escudar en el fet que Torra no és militant, però el cert és que, malgrat la proximitat amb Laura Borràs, a la campanya del 14-F ja només van comptar amb ell en un míting: un diumenge a la tarda a Granollers, que se sumava a un contacte telemàtic. Per si de cas, Torra fa bé d'anar-se reivindicant ell.

