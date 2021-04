Ayuso i Iglesias s'esbatussen pels morts de la pandèmia en el debat electoral de Madrid

El candidat d'Unides Podem a la presidència de la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, ha atacat a la presidenta regional i candidata del PP a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso, per les xifres de morts a Madrid i ella li ha etzibat que ell és "un personatge de tot menys creïble".Aquesta ha estat la primera picabaralla del debat electoral que organitza aquest dimecres Telemadrid, en el qual Iglesias s'ha dirigit directament a la dirigent autonòmica per a preguntar-li quants morts hi ha hagut en la Comunitat. Ràpidament, amb un somriure, la candidata popular ha contestat que 20.000 i li ha demanat que respongués ell que quants hi ha hagut a Espanya.El líder de Podemos li ha demanat que no somrigués i li ha tornat a exigir que declarés si hi havia alguna comunitat autònoma amb més morts que la Comunitat de Madrid. "No, veritat? I vostè diu que això és per l'aeroport de Barajas? Creu que això és seriós? No somrigui. Estem parlant de morts", ha dit.Iglesias ha posat el focus en el fet que ell, mentre era vicepresident segon del govern espanyol, ha arribat a acords "per a revertir les retallades en dependència" amb comunitats del PP i amb la patronal però no amb el govern de Madrid. "Vostès no es preocupaven dels ciutadans de la comunitat sinó de fer caure al govern", ha declarat.Per part seva, Ayuso, qui ha defensat la gestió del seu executiu davant la pandèmia i ha recalcat que les morts "són de tots", li ha respost que el seu somriure es devia al fet que Iglesias és per a ella "una persona de tot menys creïble, una persona molt poc estimada a Madrid".La presidenta madrilenya ha defensat que ella ha estat al capdavant de la Comunitat de Madrid en els moments "més difícils" mentre que els altres no han fet res. "El senyor Iglesias ni va passar per una residència, ni va passar per un hospital, ni té empatia, ni és creïble. És vostè una pantomima que ha vingut a rescatar un projecte per a ni tan sols recollir l'escó. "És el més mesquí que hi ha a la política espanyola", ha manifestat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor