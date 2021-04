10 propostes diferents de còmics que podries regalar per Sant Jordi

Guardianes de la noche (Norma Editorial), Koyoharu Gotouge



Aquest divendres s’estrena als cinemes catalans la pel·lícula Guardians de la nit: El tren infinit. És possible que no n’hagis sentit mai a parlar, però ser el llargmetratge d’animació més vist al Japó i que la sèrie manga en la que està basada acumuli 150 milions de còpies venudes -una fita històrica assolida a més en plena pandèmia- pot ser que desperti el teu interès. La història de Kamado Tanjiro transcorre al Japó de principis del segle XX, quan per diverses circumstàncies es veu obligat a convertir-se en un caçador de dimonis. Per no anar perdut amb la pel·lícula -doblada al català- pots optar per veure la primera temporada de la sèrie o bé -ja que som en ple Sant Jordi- llegir els primers 7 volums (de 23).



Altres opcions similars: Jujutsu Kaisen (Gege Akutami), Bleach (Tite Kubo).

Invencible (ECC), Robert Kirkman/Cory Walker



T’avorreixen els guions previsibles dels còmics de superherois? Et va entusiasmar The Boys? La plataforma Amazon Prime recentment ha estrenat Invencible, l’adaptació d’un còmic independent que justament aquest mes d’abril s’ha reeditat en un nou format. Mark és el fill d’un superheroi arribat des d’un altre planeta, Omniman. Als seus 17 anys, finalment se li desperten els poders i a partir de llavors en coneixerà d’altres com ell. És una de les sèries del moment i malgrat l’estil senzill dels primers volums (en té 12 en total) aquest evoluciona progressivament fins al punt que no té res a envejar a altres sèries més populars.



Temporada de collita (Andana Editorial), Ángel Abellán i Alba Flores

Yakuza amo de casa (Ivrea), Kousuke Oono

Rastros de sangre (Milkyway Ediciones), Shuzo Oshimi

Josep (Símbol Editors), Aurel/Jean-Louis Milesi/Audrey Rebmann

Heartstopper (Editorial Fanbooks), Alice Oseman

Què és en realitat el feixisme? (Takatuka), Lena Berggren/Kalle Johansson

El clan de los Poe (Editorial Tomodomo), Moto Hagio

Dynamic heroes (Ooso Còmics), Kazuhiro Ochi/Go Nagai

Els llibres de narrativa assaig o poesia no són els únics que es poden regalar per Sant Jordi. Cada any que passa, el còmic té una major importància al sector editorial i així es veu reflectit en les vendes d’un dia tan especial com aquest. Si bé se’n podrien recomanar molts, el criteri d’aquesta selecció és que siguin novetats d’aquest darrer any o bé que se n’estigui parlant per la seva adaptació audiovisual. Alguns d’ells, fins i tot, han estat premiats per la crítica.Autors nacionals i internacionals conviuen en un mercat cada cop més consolidat i que mica en mica es recupera -salvant la pandèmia- de les anteriors sotregades econòmiques. Cada recomanació inclou propostes d’obres similars per a qui li interessi la temàtica esmentada i vulgui indagar més. Més enllà de superpoders i éssers fantàstics, Ángel Abellán i Alba Flores ens proposen una història entretinguda amb tres dones treballadores com a protagonistes: Rita, Paqui i Juli, aquesta darrera una jove universitària que entrarà de nou a una fàbrica. Aquesta obra parla de la precarietat en l’entorn laboral i de les emocions des de la vida quotidiana. Ha guanyat el premi València de novel·la gràfica.: Regreso al edén, La Casa (Paco Roca).Tatsu l’immortal és un yakuza retirat que ara es dedica a les tasques de la llar. Aquest argument passaria desapercebut si no fos per la dosi d’humor absurd que hi posa l’autor. Aquest aspecte l’ha catapultat a ser una de les obres de l’any i a guanyar el premi Eisner de còmic a millor publicació d’humor. Precisament aquest mes d’abril s’ha estrenat a Netflix la seva sèrie animada, de només cinc capítols, però com en la majoria d’ocasions és millor llegir l’obra original.: Yotsuba, Azumanga Daioh (Kiyohiko Azuma).Si t’agraden les històries de terror psicològic, és possible que Rastros de sangre sigui l’obra que estiguis buscant. A cada número que surt publicat (ja hi ha 6 volums), els lectors en reclamen més dosis per com n’és de frenètica la lectura. Seiichi és un nen de tretze anys que té una relació molt particular amb la seva mare, Seiko, qui fa l’impossible perquè el nen no s’allunyi d’ella. Amb el temps succeiran fets que faran dubtar el protagonista.El chico de los ojos de gato (Kazuo Umezz), Dragon Head (Minetaro Mochizuki).A diferència de la resta d’obres recomanades, el còmic de Josep és una adaptació posterior de la pel·lícula francesa. Tracta sobre l’arribada de refugiats republicans de la dictadura franquista al Pirineu i el seu trasllat als camps de concentració. En aquest context, coneixerem la vida de Josep Bartolí, un comunista originari de Barcelona que precisament es dedica al món de la il·lustració i de les arts escèniques. Si sou més de paper que de pantalles, aquesta és una magnífica adaptació.: El Noi. Vida i mort d’un home lliure (Juste de Nin), Adolf (Osamu Tezuka).Trobar còmics que normalitzen les diferents identitats sexuals i de gènere cada cop és menys difícil. Algunes fins i tot es popularitzen en massa, com és el cas de Heartstopper, que la podem trobar traduïda al català. Charlie i Nick en són els dos protagonistes, en una història d’amor que ha captivat el públic.: Given (Natsuki Kizu), El marido de mi hermano (Gengorô Tagame), Our dining table (Mita Ori).En ple auge de l’extrema dreta, explicar als més joves de manera amena què pot arribar a representar el feixisme pot ser una tasca complicada. Aquesta proposta tracta de desgranar els motius pels quals algunes persones se senten atretes a aquesta ideologia i com es pot detectar en el context actual.: Berlín (Jason Lutes), Hitler (Shigeru Mizuki).Edgar i la seva germana, Merrybelle, són acollits en una mansió propietat del clan Poe, una mena de vampirs. Es tracta d’un clàssic japonès de l’any 1974, traduït per primer cop al castellà i que ha despertat tota mena d’elogis per part de la crítica.: La balada del viento y los árboles (Keiko Takemiya), La Rosa de Versalles (Riyoko Ikeda).A diferència d’altres editorials de manga, Ooso còmics continua amb la seva voluntat d’oferir tots els seus títols en català. La seva darrera publicació és el tercer volum (de 4) de Dynamic heroes, una obra més enfocada al públic infantil i adolescent -o aquells més nostàlgics- en què hi apareixen plegats els grans personatges de l’autor Go Nagai: Mazinger Z, Cutie Honey, Devilman, Grendizer, entre d’altres.: Mazinger Angels, Cutie Honey The Legend, Mazinger Otome (Go Nagai).