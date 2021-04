La sintonia ERC-CUP i la fina línia entre realitat i ficció

Una dicotomia al Consell Polític de la CUP: entrar a Govern, amb tres conselleries, o quedar-ne fora. Després de les eleccions, els votants han castigat els partits de Govern i ha donat als anticapitalistes una força decisiva per activar la legislatura. Realitat o ficció? Tot i les semblances amb el moment actual, això és ficció. És el plantejament que fa Pau Juvillà, diputat de la CUP al Parlament, al llibre Assassinat al Consell Polític (Pagès Editors), que s'ha presentat aquest dimecres a la tarda a la Llibreria de la imatge , amb l'autor, la diputada cupaire Eulàlia Reguant i la diputada d'ERC Marta Vilalta. La xerrada ha evidenciat la bona sintonia que ERC i CUP viuen al moment actual -després de signar el pacte per a la investidura d'Aragonès- a les portes de Sant Jordi.Flirtejant amb la fina línia entre la realitat i la ficció, Juvillà, Reguant i Vilalta han parlat del moment actual i del llibre. Es planteja un escenari amb una CUP és decisiva, amb 14 diputats, després d'un tripartit entre PSC, ERC i comuns que no ha funcionat. Al llibre, es planteja l'escenari d'un tripartit d'esquerres -"el tripartit bo", segons un amic de Vilalta-, i a la realitat? "No estem en aquest escenari, els comuns no es mouen i només fan seguidisme del PSC", ha dit Vilalta. "M'agradaria que no fos ficció, però els comuns fan una aposta decidida per apuntalar el règim. És un escenari pràcticament impossible", ha afegit Reguant.Al llibre, l'acord que ha de validar la militància de la CUP inclou la presidència del Parlament. A la realitat el càrrec se l'ha quedat Laura Borràs, tot i que va estar sobre la taula que fos per als cupaires. "A mi m'hauria agradat la presidència del Parlament, tindria la seva cosa", ha dit Juvillà a Vilalta, entre riures del públic present. I quin paper té Junts al llibre? "Hi apareix Convergència, els hauríem de preguntar si s'hi senten representants". Més somriures a la sala. A la presentació també s'ha parlat de la importància de la confiança a l'hora de negociar un pacte d'investidura. Un element clau que sembla faltar entre els equips negociadors que han de desbloquejar la investidura de Pere Aragonès.Al llibre també apareixen les pressions (internes i externes) per fer descarrilar el tripartit ERC-CUP-Comuns. Hi són, aquestes pressions? Sí, a la realitat i a la ficció. "És evident que hi ha pressions quan la gent vol canviar les coses", ha admès Vilalta. Pressions polítiques i d'altres de més profundes, com ara les de les clavegueres de l'Estat. "Fa una parell de mesos vam veure algunes reaccions", ha ironitzat Reguant. La trobada dels empresaris en seria un bon exemple, davant d'un "viratge cap a l'esquerra". Els intents de "desacreditar o criminalitzar" alguns dels punts de l'acord ERC-CUP, com la Renda Bàsica Universal o un suposat poc compromís amb l'escola catalana, un altre.Un altres dels punts de debat (al llibre) és la presència de la CUP al Govern. A la realitat, la militància anticapitalista ha d'abordar la qüestió però sembla més aviat decantada cap al "no". Almenys per ara, veurem d'aquí a un parell d'anys. Quines conselleries tindria la CUP? Segons el llibre, tres: Cultura, Territori i Sostenibilitat, i una tercera que Juvillà no ha volgut revelar. Quina conselleria oferiria Marta Vilalta a la CUP? "La resposta és molt clara, se us podria oferir el caramel d'Interior. Potser aniria molt bé per al país i hi hauria recorregut per canviar moltes coses", ha respost la diputada d'ERC. Somriures a la sala.Què opina de l'oferta (fictícia?) de Vilalta a la CUP? "Sense política econòmica no té sentit. Un Saura 2, no", ha deixat clar Eulàlia Reguant, que ha remarcat que la seguretat va molt més enllà de l'ordre públic i policial. "Seria un error gestionar només les polítiques de seguretat sense poder incidir en la resta d'elements que també impacten de manera indirecta sobre la seguretat", ha dit la diputada. Els sindicats dels Mossos, això sí, "estarien molt contents". Resposta clara i contundent.Juvillà també detalla el funcionament intern de la CUP, sovint complex i difícil d'entendre per als no iniciats. S'explica bé o és ficció? "S'explica bé", ha certificat Reguant. A la conversa ha reaparegut un dels moments àlgids de les assemblees de la CUP. El famós empat en la decisió sobre el veto a Artur Mas. "Sí, vam empatar. Jo hi era i vam empatar. I és el millor que ens va passar", ha assegurat la diputada cupaire. El 1.515 a 1.515 se'l creu, Marta Vilalta? "Jo no hi era i dona per fer broma, però m'ho crec". A les portes de Sant Jordi, i en plenes negociacions per formar Govern, ERC i CUP han fet gala de bona sintonia a l'espera de poder desbloquejar les negociacions en les properes setmanes.

