«Reset. Como concluir la revolución digital del periodismo», d'Albert Montagut

Albert Montagut és doctor en Periodisme i Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha treballat per mitjans com Catalunya Express, Mundo Diario, El Periódico i El País, va ser corresponsal a Nova York i a la Casa Blanca per El País, redactor en cap de local a El Periódico, director adjunt a El Mundo i a El Periódico i director fundador de El Mundo Catalunya i els diaris ADN. També ha treballat per a diverses cadenes de ràdio i televisió.



És autor de Fe de errores. Una historia de periodistas (Temas de hoy, 2009) NewPaper. Cómo la revolución digital transforma la prensa (Deusto 2012). Actualment, a més de donar classes de Periodisme a la UAB i a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), impulsa el projecte digital d'àmbit llatinoamericà coolt.com.