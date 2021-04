El còmic David Suárez, a judici per un acudit sobre dones amb síndrome de Down

El còmic gallec David Suárez anirà a judici per un polèmic acudit que va realitzar a través d'una piulada a Twitter el 2019. La Fiscalia de Madrid considera que la broma feta per Suárez és "vexatoria i humiliant" i demana una condemna d'un any i deu mesos de presó, a més d'una multa de 3.000 euros. El còmic va escriure: "L'altre dia em van fer la millor mamada de la meva vida. El secret va ser que la noia va utilitzar moltes baves. Alguna cosa bona havia de tenir el Síndrome de Down". La piulada va tenir desenes de milers d'interaccions, la gran majoria criticant la broma de molt mal gust i d'insultant.La Fiscalia considera els fets constitutius del delicte contra l'exercici dels drets fonamentals de l'article 510.2 del Codi Penal, que contempla una sanció de sis a dos anys de presó per a aquells que lesionin la dignitat de les persones mitjançant accions humiliants, de menyspreu o de descrèdit per motius racistes, d'ideologia, antisemites, per raons de creences, situació familiar, orientació o condició sexual, per raons de gènere, discapacitat o malaltia.A més de les sancions de multa i presó, el Ministeri Públic demana la inhabilitació de David Suárez com a còmic a les xarxes socials a perpetuïtat, a més de ser inhabilitat durant cinc anys de la seva professió com a còmic. Suárez ja va demanar disculpes i va ser expulsat de dues feines, entre elles de la col·laboració amb la Cadena Ser, per la seva piulada. Diverses associacions

