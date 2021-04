La mascareta és innecessària quan una persona que no és de risc tingui contacte amb algú vacunat

Altres notícies que et poden interessar

El Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) defensa que les persones sense patologies de risc es poden treure la mascareta quan estiguin amb algú que s'hagi vacunat completament contra la Covid. El motiu? L'òrgan internacional de referència defensa aquest escenari perquè l' evidència científica recollida fins ara mostra que les persones immunitzades tenen menys capacitat de transmetre el virus, així com també d'infectar-se o desenvolupar una malaltia greu.En una guia actualitzada aquest dimecres, l'ECDC defensa que en una trobada entre una persona no vacunada que no sigui de risc i una que ja hagi rebut el vaccí tampoc és necessària la distància social. Ara bé, també puntualitza que l'ús de les mascaretes i de les distàncies s'haurà de mantenir en "espais públics i grans concentracions independentment de l'estatus de vacunació dels presents".A banda, el Centre Europeu dona via lliure als estats per eximir de tests i quarantenes als ciutadans que ja hagin rebut la vacuna i que vulguin viatjar. També avisa, però, que si es volen reduir les restriccions per als vacunats cal tenir en compte el "potencial accés desigual a les vacunes" per part dels diferents sectors de la població.

