El misteri de la jove que es va penjar el 2018 i encara no s'ha pogut identificar

Qui és la noia de Sant Julià de Ramis? Els @mossos intenten identificar des del 2018 una jove que es va penjar en el galliner d’un mas a 4 quilòmetres de la N-2. Porta un tatuatge amb unes lletres. La seva foto, per mirar de posar-li nom, i la història: https://t.co/bDUcMnQDl0 pic.twitter.com/oSLuBVyaDc — Anna Punsí (@punsix) April 21, 2021

Els Mossos d'Esquadra investiguen la identitat d'una jove que es va penjar el 2018 en un galliner a Sant Julià de Ramis, segons informa SER Catalunya . El cadàver de la noia, que tenia uns 30 anys, va ser enterrat a la fossa comuna del cementiri de Girona.Manuel Mármol, llogater del mas, explica que va descobrir el cos perquè els seus gossos el van portar fins al galliner: "Si no s'hi haguessin ficat, jo hauria tancat la porta i potser no hagués descobert el cos fins al cap d'uns dies, per la pudor", afirma.En descobrir el cos, que ja tocava de peus a terra perquè la corda havia cedit, el forense va determinar que es tractava d'un suïcidi. Identificar-la ha estat impossible, fins ara. L'únic que van trobar al cos de la noia era un bitllet de 10 euros i un tatuatge en hebreu de la paraula "èxit".

