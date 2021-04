10 llibres de ficció imprescindibles per aquest Sant Jordi

Consumits pel foc (Proa), Jaume Cabré



La darrera novel·la de l'autor de Les veus del Pamano i Jo confesso torna a les llibreries amb una història de personatges inquietants (un Ismael amb males relacions amb el seu pare, una amiga d'infantesa, Leo, amb qui havia perdut el contacte) i escenes de desassossec, vides tristes i trames inquietants, ingredients de l'obra de Cabré.



Més informació de la presentació del llibre La darrera novel·la de l'autor de Les veus del Pamano i Jo confesso torna a les llibreries amb una història de personatges inquietants (un Ismael amb males relacions amb el seu pare, una amiga d'infantesa, Leo, amb qui havia perdut el contacte) i escenes de desassossec, vides tristes i trames inquietants, ingredients de l'obra de Cabré.

Tàndem (Destino), Maria Barbal



La darrera novel·la de la pallaresa Maria Barbal ha obtingut el Premi Josep Pla. Just quan també li ha estat atorgat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Tàndem fa una incursió en la vida de dues persones madures, cadascuna en la seva quotidianitat, que es coneixen i engeguen un camí cercant una felicitat fins aleshores perduda.



Entrevista a l'escriptora Maria Barbal La darrera novel·la de la pallaresa Maria Barbal ha obtingut el Premi Josep Pla. Just quan també li ha estat atorgat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Tàndem fa una incursió en la vida de dues persones madures, cadascuna en la seva quotidianitat, que es coneixen i engeguen un camí cercant una felicitat fins aleshores perduda.

Noruega (Drassana), Rafa Lahuerta

Canto jo i la muntanya balla (Anagrama), Irene Solà

Els desperfectes (l'Altra editorial), Irene Pujadas

Les closques (l'Altra editorial), Laia Viñas

La casa de foc (Proa), Francesc Serés

La dona de la seva vida (Columna), Xavier Bosch

El pèndol (Proa), Anna Gas Serra

Tirant lo Blanc (Proa), Joanot Martorell

Altres notícies de Sant Jordi que et poden interessar

Aquest Sant Jordi presenta entre la creació literària d'autors catalans una magnífica combinació d'autors novells i figures ja consolidades.Així, el protagonisme d'escriptors com Maria Barbal, Francesc Serés, Jaume Cabré, Màrius Serra -amb la seva versió en català actual del Tirant lo Blanc- o Xavier Bosch comparteix espai amb moltes autors arribats fa menys a la ficció, com Irene Solà, Laia Viñas, Anna Gas o Irene Pujadas. Sense oblidar, amb mirada valenciana, el que ha suposat la Noruega de Rafa Lahuerta.Aquesta novel·la de Rafa Lahuerta, Premi Lletraferit de Novel·la 2020, s'ha convertit en un fenomen literari al País Valencià. Es tracta d'unes memòries ficcionades que relaten la trajectòria singular d’Albert Sanchis Bermell.És també un retrat costumista del que era la ciutat de València dels anys setanta i vuitanta. Un homenatge als orígens de la ciutat i a la Ciutat Vella on va créixer. En definitiva, un cant definitiu de dolor i d’amor a València.Aquesta obra -Premi Anagrama 2020- ha estat rebuda amb una crítica molt positiva, com la que l'autora osonenca ja va tenir en ocasió del seu poemari Bèstia. A la novel·la, amb una gran barreja de formes, es contempla la natura des de perspectives ben diferents, inclosa la d'un cabirol o d'un os, des de les dones d'aigua a les acusades de bruixeria.La mort i les seves juguesques és el tema triat per Irene Pujadas -guanyadora del Premi Documenta- com a fil conductor d'aquest recull de relats, amanits amb humor negre. Pujadas hi explica històries inversemblants que mostren diverses maneres d'acostar-se a la mort.L'autora ha compartit el Premi Documenta amb Irene Pujadas . Les closques va impactar el jurat per la maduresa del text i la cura de la llengua en una autora tan jove, de 23 anys, que mostra la vida d'una família a través de la relació d'un pare i una filla.L'obra, situada en bona part al Delta de l'Ebre, permet endinsar-se en el costumisme del territori des dels anys cinquanta. L'altre escenari és el barri de Gràcia de Barcelona on pare i filla comparteixen pis després d'anys sense contacte.El segon Premi Proa de Novel·la se situa a la vall del Ser, a la Garrotxa, un món que l'autor coneix bé i que ha convertit en un univers literari. Serés hi narra el territori i la gent que l'habita a partir d'un personatge que hi arriba com a professor i a qui es proposa que faci de mestre a una nena de la vall que té problemes a escola.L'autor s'endinsa en la història d'una família aparentment convencional i unida, amb uns germans que es retroben amb motiu de la mort del pare. Els records en comú donaran inici a sorpreses inquietants. En el transfons del llibre batega el drama dels nens robats durant el franquisme, un dels molts llegats de la dictadura que encara espera justícia.Amb 24 anys, Anna Gas és el Premi Mercè Rodoreda 2020, el més jove de la història del guardó. Abans havia publicat reculls de poemes i aquest és el primer recull de relats breus, que furguen en les relacions personals fregant la foscor i barrejant escenes realistes amb altres en què predomina el relat fantàstic.Amb les històries d’El pèndol assistim a un espectacle, visual i visionari, on es representa la complexitat de la nostra vida.Considerada la millor novel·la de la literatura europea del seu temps, el clàssic que Joanot Martorell va escriure al segle XV té ara una nova versió, completa, en català modern. Una tasca duta a terme per Màrius Serra, que hi ha estat treballant "dos anys i un confinament". Novel·la d'aventures i cavalleries, amb molta ironia i trets de modernitat a ulls d'un lector actual, l'obra és ara molt més a l'abast.