Solaris, l'immens nou iot del magnat rus Abramóvitx que és més llarg que el Camp Nou

El magnat rus Roman Abramóvitx és el propietari del club de futbol Chelsea i un dels multimilionaris més influents de Rússia. Tot i tenir un imperi de béns, empreses i entitats esportives, Abramóvitx té en construcció una megaiot únic amb unes dimensions mai vistes. Segons ha informat The Sun , l'empresari rus ha invertit 500 milions d'euros per a construir el Solaris, un vaixell de proporcions gegants. Actualment està en construcció al port de Bremerhaven, a Alemanya.La mansió flotant serà de 140 metres d'eslora, amb una capacitat per a 48 cabines que podran allotjar fins a 36 convidats VIP. Per a fer funcionar tota la maquinària, Abramóvitx comptarà amb una tripulació fixa de 60 persones. Les seves dimensions gegants el convertiran en un dels deu iots més grans del planeta mai construït, amb una llargada major que el Camp Nou i que el Palau de Buckingham. La curiositat és que el mateix Abramóvitx està en possessió del segon més gran, l'Eclipse, de 162 metres.El Solaris tindrà una velocitat màxima de 18 nusos i estarà impulsat per una última generació de motors elèctrics coneguda com a Azipods, una peça d'enginyeria única al mercat naval. A més, les hèlixs podran girar 360 graus, un fet que proporciona una màxima maniobrabilitat en les maniobres d'atracada i sortida dels ports.

