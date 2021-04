«Història de l'Esquerra Independentista», coordinat per Carles Viñas

22 autors i autores coordinats per l’historiador Carles Viñas



L'historiador Carles Viñas ha coordinat un llibre on hi escriuen vint-i-dues autores i autors, cadascun dels quals aprofundeix en alguns dels elements que han confluït en configurar aquest moviment divers i extens. El coordinador i l'equip de Tigre de paper han vetllat per tal de presentar un llibre editat de manera rigorosa.



El pròleg del llibre el signa la veterana lluitadora Blanca Serra i l'epíleg l'ha escrit Anna Gabriel, actualment exiliada a Ginebra. Així doncs, pròleg i epíleg teixeixen el fil roig entre les primeres represaliades de l'independentisme combatiu i les de la darrera onada independentista.



Autors i autores (per ordre d'aparició al llibre): Blanca Serra i Puig (pròleg), Fermí Rubiralta i Casas, Roger Buch, Carles Viñas (coordinador), Ricard Vilaregut, Roger Prims, Joan Navais, Francesc Viadel, Andrea Geniola, Sònia Bagudanch, Laure Vega, Joan Teran, Albert Botran, Antoni Trobat, Moisés Pérez, Marta Serra, Oliva Serra, Xavi Pellicer, Marc Santasusana i Corzan, David Carmona, Juli Cuéllar Gisbert, Joan Roger, Andrea Terron i Anna Gabriel (epíleg)