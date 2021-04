Un dels advocats de l'acusació del cas Volhov està vinculat a l'extrema dreta

Luis José Gómez Álvarez, amb els neonazis Dídac González Llobet i Albert Abril Foto: Facebook

Luis José Gómez Álvarez és un dels tres advocats que comanda l'acusació popular -integrada per Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano, Barcelona con la Selección i Cataluña Suma por España- en la causa contra diversos empresaris independentistes pel finançament del procés, coneguda com operació Volhov . Gómez Álvarez, del bufet Emérita Legal, fa equip amb José María Fuster-Fabra, que va ser advocat del condemnat pels GAL Enrique Rodríguez Galindo , i Miguel Capuz Soler, i és proper a organitzacions d'extrema dreta i neonazis, tal com es desprèn del seu perfil de Facebook segons que ha pogut comprovarEn diverses fotos penjades en aquesta xarxa social, Gómez Álvarez apareix en entorns ultres. En una foto de 28 de juliol de 2019 se'l veu amb membres d'un grup de lectura de temàtica neonazi de nom "El laberinto", amb diversos militants neonazis. En la imatge, l'advocat apareix amb, entre d'altres, Alejadro Andreo Gil de Pareja, neonazi i lluitador d'arts marcials; Christian Torcal Romero, també neonazi i amb vincles amb el neonazisme rus, com va revelar aquest reportatge de TV3 ; Albert Abril Gallardo, neonazi i propietari del gimnàs Sparta&Tizona Fight Club de Castelldefels; i Carlos Sanz Rebollo, neonazi i membre dels Boixos Nois.Seguint repassant el perfil de Facebook, Gómez Álvarez, en una fotografia del 20 de juny de l'any passat, apareix amb Albert Abril i Dídaz González Llobet, baixista de la banda de rock neonazi Jolly Rogers i del col·lectiu Último Bastión, del Vallès Occidental, i proper als Boixos Nois. També apareix en fotografies amb membres de Hells Angels, grup de motoristes proper al món neonazi, a qui defineix com "els meus amics".Gómez Álvarez també va formar part de la candidatura de l'ICAB l'any 2013 encapçalada per l'advocat Juan Carlos Segura Just, que va ser membre del Frente de Juventudes, organització ultra molt activa durant la Transició i considerada una de les més perilloses de l'extrema dreta, candidat de Vox al Senat, i actual diputat del partit ultra al Congrés. En aquesta candidatura també hi havia Jorge Buxadé, eurodiputat de Vox al Parlament Europeu.De la mà de l'advocat Fuster-Fabra i Miguel Campuz, Luis José Gómez Álvarez comanda l'acusació popular contra diversos empresaris independentistes, entre els quals destaquen Xavier Vendrell, exconseller d'ERC, i David Madí, qui va ser durant anys la mà dreta d'Artur Mas, per suposada desviació de fons cap al procés sobiranista. El cas es troba en fase d'instrucció al jutjat 1 de Barcelona, i penja d'una causa més àmplia que investiga la suposada desviació de fons públics a través de la Diputació de Barcelona durant l'època de CiU. Entre les entitats que sufraguen l'acusació popular hi ha Societat Civil, la principal entitat de l'unionisme cívic, i Impulso Ciudadano, liderarada per l'exdiputat de Ciudadanos José Domingo i que es va querellar contra Quim Torra per la pancarta a Palau.L'operació Volhov -el nom surt d'una batalla de la Divisón Azul a la Segona Guerra Mundial- va esclatar la tardor de l'any passat i es va saldar amb diverses detencions. El sumari, un "totum revolutum" ple de conjectures i acusacions, inclou des de sospites de tràfic d'influències a intervencions telefòniques amb converses de contingut polític o personal no punible. Malgrat la magnitud de l'operació en un principi la causa s'ha anat desinflant amb el pas dels mesos i actualment les investigacions intenten aclarir irregularitats urbanístiques. El mateix ha passat amb altres macrooperatius de la Guàrdia Civil contra l'independentisme com ara l'operació Judes contra els CDR-

