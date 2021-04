10 títols de no-ficció per un Sant Jordi entre la pandèmia i la repressió

Per raó d'Estat (Ara Llibres), Sara González



La periodista de NacióDigital es capbussa en l'entramat de les estructures parapolicials que han fet de tots els moviments dissidents el seu objectiu a abatre. Amb pròleg de David Fernàndez, Sara González recull els testimonis de l'activista Tamara Carrasco, el periodista basc Martxelo Otamendi, el jove d'Altsasu Iñaki Abad, l'anarquista Juan Manuel Bustamante, el titellaire Alfonso Lázaro i el veí d'Olot Smail Boudjelthia. El llibre inclou els testimonis de l'exalcalde Xavier Trias, el líder de Podem Pablo Iglesias i l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz.



Els autors -ell, periodista de NacióDigital, ella, sotsdirectora del programa FAQS de TV3- apleguen disset experiències d'exili, disset vides que han hagut de buscar arrels lluny de l'estat espanyol, des dels anys del franquisme fins a l'actualitat. De Lluís Llach fugint de Franco a Carles Puigdemont i Marta Rovira deixant enrere el règim del 78, el llibre aprofundeix en la perspectiva més íntima dels exiliats, mostrant el fil roig de l'Espanya autoritària com a continuïtat històrica.



Aquest Sant Jordi serà menys excepcional que el de l'any passat, del tot trasbalsat per la pandèmia, però igualment continua condicionat per les circumstàncies que envolten la Covid.És també, en el terreny de no-ficció i entre autors catalans, un Sant Jordi moldejat per la realitat més propera, la repressió de l'Estat i la incertesa en la política catalana. A continuació, deu novetats que es poden tastar a les llibreries.Tres periodistes es capbussen en l'arquitectura aixecada des dels poders espanyols per blindar la figura i les obres del rei emèrit. L'obra, escrita amb una profunda documentació i molts testimonis escoltats, dona moltes claus del passat recent i fa una bona contextualització de la biografia de Joan Carles de Borbó. L'obra aporta molta informació sobre el seu entorn i el paper jugat per figures del PSOE com Felipe González i Alfredo Pérez Rubalcaba en la consolidació del règim del 78.A partir de la figura del periodista Alfons Quintà, fill de qui va ser home de confiança i xofer de l'escriptor Josep Pla, Jordi Amat fa el retrat d'un país. El traç que fa dels personatges és precís, però el llibre és molt més que l'itinerari vital del protagonista. Amat és un gran escriptor, però també un analista magnífic. El Quintà que apareix en el llibre és un home torturat, que no perdona al seu passat, però que paradoxalment aprèn abans que molts altres el funcionament de determinades estructures de poder, que utilitza sense manies en una dinàmica que l'acabarà duent a la destrucció.L'expresident ha escrit un volum de memòries dels dies més durs de la pandèmia, dels quals aporta detalls a dojo que il·lustren les tensions internes dins del bloc sobiranista i el seu propi aïllament polític. Torra hi fa també un retrat personal dels seus sentiments en plena crisi pandèmica, on el president apareix colpit i a vegades es confessa superat per la magnitud de la crisi. En un moment donat, es reconeix com a no preparatper a la "crueltat" de la política catalana.Testimoni del conegut epidemiòleg on explica els seus posicionaments davant la pandèmia, amb tot luxe de detalls sobre les discrepàncies mantingudes amb responsables del Govern, i sobre les diferències que ell va viure de prop entre els socis de la majoria. Mitjà també hi repassa ràpidament la seva trajectòria, des dels orígens familiars a capítols de la seva biografia que l'han convertit en qui és, com una estada de molt jove a l'Índia.L'autor, un dels millors coneixedors de la realitat basca, ha escrit el seu desè llibre sobre Euskadi, mostrant ETA des d'una mirada catalana. Batista, culte i melòman, viatja per la història de l'organització armada i fa una nova simfonia on s'escolten veus molt contraposades -inclòs el religiós que va donar l'extramunció a l'almirall Carrero- i que culmina una bibliografia essencial per conèixer aquell País Basc que cantava Raimon, "un poble que ens van amagar".Historiador medievalista, aquest catedràtic de la UAB va escriure durant el confinament una reflexió sobre les grans plagues de la història des del segle VI i com les societats les van superar. Segons ell, l'escenari postpandèmic obligarà també, com en el passat, a escollir entre Renaixement o regressió. L'autor aposta per un escenari optimista i sosté que, en contra del que es repeteix, la gent ha après de la història.Àlvar Llobet, periodista de, té cura d'aquest assaig en què els autors proposen un full de ruta per a l'independentisme que vol ser sobretot un manual d'ús basat en el treball sistemàtic per sumar una majoria sense il·lusionismes i buscant espais democràtics compartits. Els autors han destacat que aquest no vol ser un llibre sobre el procés. Molt interessant el capítol dedicat a descriure el "capitalisme del BOE" espanyol.La lingüista Carme Junyent ha demostrat amb escreix la seva capacitat per generar debats intensos entorn la llengua. En aquest llibre, escrit a quatre mans amb la periodista Bel Zaballa, ho ha tornat a fer, alertant d'una pèrdua constant de parlants del català, així com també de la disminució del seu ús entre els joves. Les autores confien poc en la política lingüística i molt en els parlants, els únics que poden evitar que la llengua entri en un procés d'extinció.