El País Valencià preveu ampliar horaris de bars i restaurants

Altres notícies que et poden interessar

La Generalitat Valenciana preveu flexibilitzar les restriccions contra el coronavirus la setmana vinent, segons Levante-EMV. El principal canvi en estudi és l'ampliació d'horaris de bars i restaurants perquè les terrasses puguin obrir fins més tard.Ara l'hostaleria té un horari únic fins a les sis de la tarda al País Valencià. La decisió final s'hauria de prendre aquest dijous en la comissió interdepartamental de l'executiu, segons les recomanacions dels experts.Les restriccions de mobilitat com el toc de queda o el tancament perimetral del territori es mantindran fins al 9 de maig, per consolidar les dades de contagis, que situen l'autonomia com la de menor incidència de la pandèmia de tot l'Estat.La relaxació de mesures en l'hostaleria podria generar conflictes en el govern de coalició, ja que quan l'11 de març es va ampliar l'aforament de les terrasses fins al 100%, Compromís era reticent a permetre l'obertura de l'interior dels locals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor