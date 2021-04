El TC obre la porta a limitar les fórmules per acatar el càrrec de diputat o senador

El Tribunal Constitucional (TC) podria canviar la doctrina i limitar les fórmules per jurar o prometre els càrrecs públics, com ara el de diputat o senador. L'alt tribunal ha admès a tràmit els recursos de Vox i el PP contra les resolucions de la mesa del Congrés i del Senat dels dies 13 de desembre de 2019 i 23 de gener de 2020, respectivament, que donaven validesa a les diferents fórmules de jurament o promesa dels càrrecs de diputats i senadors a l'inici de la legislatura. Els diputats independentistes, per exemple, van utilitzar fórmules que els diputats de la drets i l'extrema dreta consideren que no haurien de ser vàlides.Ara com ara, el TC només ha admès a tràmit aquests recursos, interposats per Santiago Abascal i altres diputats de Vox, i Javier Maroto i Cayetana Álvarez de Toledo, entre d'altres senadors i diputats del PP. Destaca, però, que l'alt tribunal remarca que els recursos presentats "poden donar l'ocasió per aclarir o canviar la doctrina del tribunal" com a conseqüència del sorgiment de "noves realitats socials" i perquè la qüestió "transcendeix el cas concret perquè podria tenir conseqüències polítiques generals".Els recursos sostenen que les fórmules utilitzades podrien haver lesionat drets a la participació dels ciutadans en els assumptes públics a través dels seus representants i continuar en l'exercici del seu càrrec representatiu en condicions d'igualtat. Els diputats de PP i Vox volen limitar les fórmules per acatar els càrrecs al jurament o promesa de la Constitució, sense opcions alternatives. El TC s'haurà de pronunciar en les properes setmanes i definir quina serà la nova doctrina o si manté la que ha aplicat fins ara, que permet fórmules diverses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor