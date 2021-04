Llarena cita a declarar Serret el 30 d'abril per l'1-O

El jutge instructor de la causa contra l'1-O, Pablo Llarena, ha citat a declarar l'exconsellera Meritxell Serret divendres 30 d'abril a les 10.30h del matí. Serret havia de comparèixer al Tribunal Suprem el passat dia 8, però la declaració indagatòria es va suspendre perquè l'actual diputada d'ERC es trobava en aïllament per contacte estret amb un positiu de coronavirus.Serret va tornar per sorpresa de l'exili l'11 de març i va personar-se al Suprem per regularitzar la seva situació, després de més de tres anys fora d'Espanya, a Suïssa. No va comparèixer davant de Llarena i va ser deixada en llibertat a l'espera de ser citada a declarar. Finalment, passarà pel Suprem divendres vinent en una declaració on també estan citades la Fiscalia i la resta de parts personades a la causa.La defensa de l'exconsellera, que comanda l'advocat basc Iñigo Iruin, un històric defensor de dirigent de l'esquerra abertzale, entre els quals Arnaldo Otegi, ha mantingut un perfil baix aquests últims dies. Ha donat pocs detalls de la línia de defensa que seguiran al Suprem. Se sap, això sí, que no serà una defensa estrictament tècnica i que es combinarà amb elements polítics.El procediment que Serret comença ara sembla tenir un horitzó definit, a jutjar per la sentència de l'1-O que va dictar el Suprem: una condemna d'inhabilitació per un delicte de desobediència, com en els casos de Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila. Ella mateixa reconeixia fa uns dies que això seria "el més esperable".

